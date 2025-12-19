ЄС дійшов згоди щодо фінансування України: видадуть кредит на 90 мільярдів євро

Європа підтвердила солідарність з Україною, ухваливши важливе фінансове рішення. Мовиться про грошове забезпечення нашої держави на найближчі два роки.

Як повідомив у Х голова Євроради Антоніу Кошта, мовиться про 90 мільярдів євро. 24 Канал розповість про ситуацію докладніше.

Як ЄС фінансуватиме Україну у найближчі два роки?

За свідченням європейських політиків, країни Євросоюзу схвалили рекордний пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро. Ці гроші розподілені будуть на два роки.

Ми маємо угоду. Рішення про 90 мільярдів євро підтримки Україні на 2026 – 2027 роки схвалено. Ми обіцяли – ми виконали,

– повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц уточнив, що мовиться про кредит під 0%. При цьому Європа "залишає за собою право використовувати активи Росії".

Чому прозвучало таке уточнення? Річ у тім, що основною ідеєю було кредитування під гарантію російських заморожених активів. Але тут досягти згоди не вдалося через принципову позицію проти у Бельгії, де зберігають основну частину тих грошей.

Додамо, що досягнута угода дозволить Україні утримувати оборону та вести переговори з позиції сили. Озвучена сума ж покриває дві третини фінансових потреб Києва на два роки, оцінені у 137 мільярдів євро.

До слова, економіст Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом раніше прогнозував, що ЄС може надати Україні допомогу обсягом 50 – 60 мільярдів євро. Але рішення про репараційний кредит є малоймовірним.

Що передувало досягненню угоди про фінансування Євросоюзом України?