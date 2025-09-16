Угода зі США: у бюджеті на 2026 рік майже 2 мільярди заклали на фонд відбудови
- У бюджеті України на 2026 рік передбачено 1,9 мільярда гривень для Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
- Фонд створено для залучення коштів на відбудову економіки, розвитку інфраструктури, енергетики та сектору природних ресурсів, з управлінням з боку Києва та Вашингтона.
Україна дотримується угоди зі США про надра. Зокрема, до бюджету на наступний рік заклали кошти на фінансування спільного фонду відбудови, створеного за цією угодою.
Скільки заклали на фонд відбудови?
У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачається 1,9 мільярда гривень для Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Дивіться також Угода про корисні копалини: американські інвестори прибули на важливе родовище рідкісних металів
Кошти спрямують для виконання зобов'язань у рамках реалізації угоди між Україною та США.
Зауважимо, що наприкінці квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про надра. Домовленість передбачала створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Що відомо про Американсько-Український фонд відбудови?
Спільний інвестиційний фонд відновлення України та США має на меті залучати кошти для відбудови економіки, розвитку інфраструктури, енергетики та сектору природних ресурсів. Його особливістю є те, що 50% доходів від нових ліцензій і проєктів у сфері корисних копалин спрямовуватимуться у фонд, яким спільно управляють Київ і Вашингтон. При цьому Україна зберігає контроль над власними ресурсами
Як працює інвестиційний фонд відбудови?
Інвестиційний фонд відбудови зареєстрували у Сполучених Штатах, але діяти він буде в Україні. Окрім того, сторони домовилися, що основний рахунок фонду знаходитиметься саме в Україні, туди Київ зараховуватиме кошти на відбудову, причому робитиме це в гривнях, а не в доларах.
Керівну раду фонду сформували з представників США та України порівну – по три особи. Українську сторону представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін та державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Від США до ради увійшли міністр фінансів Скотт Бессент та представники Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) – Коннор Коулман і Роберт Стеббінс.
Правила роботи фонду були затверджені Верховною Радою. Також були сформовані комітети та відкритий конкурс на посаду адміністратора фонду, який залучатиме приватні інвестиції в українську економіку, відповідатиме за бухгалтерський облік, документацію тощо.
А 3 вересня фонд розпочав роботу. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови.