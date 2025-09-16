Україна дотримується угоди зі США про надра. Зокрема, до бюджету на наступний рік заклали кошти на фінансування спільного фонду відбудови, створеного за цією угодою.

Скільки заклали на фонд відбудови?

У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачається 1,9 мільярда гривень для Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Кошти спрямують для виконання зобов'язань у рамках реалізації угоди між Україною та США.

Зауважимо, що наприкінці квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про надра. Домовленість передбачала створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Що відомо про Американсько-Український фонд відбудови? Спільний інвестиційний фонд відновлення України та США має на меті залучати кошти для відбудови економіки, розвитку інфраструктури, енергетики та сектору природних ресурсів. Його особливістю є те, що 50% доходів від нових ліцензій і проєктів у сфері корисних копалин спрямовуватимуться у фонд, яким спільно управляють Київ і Вашингтон. При цьому Україна зберігає контроль над власними ресурсами

Як працює інвестиційний фонд відбудови?