Незабаром світла стане більше: коли зменшать обмеження електрики в Україні
- В Україні очікується покращення погодних умов, що може зменшити тривалість обмежень електропостачання.
- Графіки відключень світла залежать від російських атак, що впливають на можливості передачі електроенергії в регіони з дефіцитом.
На вихідних – 15 та 16 листопада – в Україні очікується "більше світла". Причиною тому є покращення погоди в країні.
Коли в Україні "стане менше" графіків відключень світла?
Однак зробити точний прогноз важко через російські удари, пише 24 Канал з посиланням на очільника Укренерго Віталія Зайченко.
Прогнози в наш час, мабуть, така невдячна історія. Це досить важко прогнозувати з урахування того, коли будуть російські атаки не енергосистему,
– сказав Зайченко.
Але якщо говорити взагалі по енергосистемі, як зазначив очільник Укренерго, то найближчими днями очікується сонячна погода.
Також у компанії прогнозують зниження споживання світла. Причиною тому є вихідні.
Важливо! Тому тривалість обмежень для споживачів у суботу та неділю буде зменшена.
Чому не всі регіони України мають графіки відключення?
Графіки відключень електроенергії залежать від російських атак. Таке пояснення надали в Міненерго.
Річ у тім, що частина регіонів країни більше постраждали від російських атак, а частина – менше.
Оскільки в нас об’єднана енергосистема, то зумовлена російськими атаками проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях,
– йдеться у повідомленні.
У відомстві розповіли: електроенергія передається магістральними та розподільними мережами, і імпортована – через інтерконектори. Проте енергосистема України не проєктувалась з урахуванням атак.
Можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів на великій відстані є обмеженими.
Зауважте! Тому доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.
У яких регіонах можуть скасувати відключення?
Навіть після покращення ситуації зі світлом, не вийде вмикати його в усій країні. Наприклад, у прифронтових регіонах можуть зберігатися відключення.
Водночас на заході Україні ситуація значно краща. Тому мешканцям цих областей можна сподіватися на швидке відновлення енергосистеми.