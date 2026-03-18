Платити за газ потрібно по-новому: важлива інформація для споживачів

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила про зміни. Вона оновила банківські реквізити для оплати за природний газ. Як оплатити блакитне паливо зараз, читайте далі.

Які зміни відбулися для споживачів Нафтогазу?

Оновлені реквізити будуть зазначені у березневих рахунках, повідомляє на офіційному сайті Нафтогаз.

Як тепер виглядають реквізити для оплати для споживачів Нафтогазу:

Отримувач: ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ: 40121452;

Рахунок: UA723204780000026006000255925;

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК";

МФО: 320478.

Під час оплати обов'язково зазначайте у призначенні платежу номер особового рахунку, за яким здійснюється оплата. Це допоможе коректно зарахувати платіж саме на ваш баланс,

– вказує Нафтогаз.

Компанія також зазначає, що при оплаті за старими реквізитами зараз – проблем не буде, адже кошти однаково зарахують. Але наступні платежі уже обов'язково потрібно здійснювати за оновленими даними.

Зауважимо, що Нафтогаз виступив постачальником останньої надії – ПОН. Саме ця компанія обслуговує понад 90% побутових споживачів України.

Тариф Нафтогазу не змінювався протягом декількох років. Для побутових споживачів він і надалі складає – 7,96 гривні за кубометр, йдеться у повідомленні компанії.

