До 1 грудня 2026 року: хто в Україні зможе купувати газ за пільговою ціною

Український уряд встановив пільгову ціну на газ на опалювальний період 20225–2026 років. Однак вона діятиме не для всіх громадян.

Що відомо про пільгову ціну на газ?

Вона передбачена для когенераційних установок у прифронтових регіонах, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Для стабільного та безперебійного проходження опалювального сезону 2025 – 2026 років уряд зафіксував ціну на природний газ у розмірі 19 000 гривень за 1000 метрів кубічних (з урахуванням ПДВ) для виробників електроенергії у прифронтових громадах:

на теплових електростанціях; теплоелектроцентралях; газотурбінних; газопоршневих установках.

Для стимулювання роботи такої генерації буде застосована пільгова ціна на природний газ у розмірі 19 000 гривень за 1 000 метрів кубічних (з ПДВ). Ціна діятиме з моменту укладення нового договору до 1 грудня 2026 року,

– повідомив виконувач обов'язків Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Отримати газ за такою ціною зможуть тільки ті виробники, які відповідають усім важливим критеріям:

є учасниками ринку електричної енергії; вперше укладають договір з "Нафтогаз Трейдинг" у межах цього Положення; включені до переліку, затвердженого Міненерго за поданням НЕК "Укренерго".

Важливо! Ухвалене рішення дозволить компанії "Нафтогаз Трейдинг" укладати нові договори постачання природного газу з виробниками електричної енергії на прифронтових територіях.

Хто ще має пільги на газ?

Нагадаємо, що пільги на газ також мають деякі пенсіонери. Про це пише Пенсійний фонд.

Наприклад, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали у педагогічній, медичній, культурній або бібліотечній галузі, можуть розраховувати на знижку у розмірі 100% на оплату газу. Але якщо їхній середній дохід не перевищує встановлені норми.

Хто ще може заощадити на газі?