До 1 декабря 2026 года: кто в Украине сможет покупать газ по льготной цене
2 декабря, 15:48
До 1 декабря 2026 года: кто в Украине сможет покупать газ по льготной цене

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украинское правительство установило льготную цену на газ в размере 19 000 гривен за 1000 м³ для когенерационных установок в прифронтовых регионах.
  • Эта цена будет действовать с момента заключения нового договора до 1 декабря 2026 года.

Украинское правительство установило льготную цену на газ на отопительный период 20225–2026 годов. Однако она будет действовать не для всех граждан.

Что известно о льготной цене на газ?

Она предусмотрена для когенерационных установок в прифронтовых регионах, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Для стабильного и бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025 – 2026 годов правительство зафиксировало цену на природный газ в размере 19 000 гривен за 1000 метров кубических (с учетом НДС) для производителей электроэнергии в прифронтовых общинах:

  1. на тепловых электростанциях;
  2. теплоэлектроцентралях;
  3. газотурбинных;
  4. газопоршневых установках.

Для стимулирования работы такой генерации будет применена льготная цена на природный газ в размере 19 000 гривен за 1 000 метров кубических (с НДС). Цена будет действовать с момента заключения нового договора до 1 декабря 2026 года,
– сообщил исполняющий обязанности Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Получить газ по такой цене смогут только те производители, которые отвечают всем важным критериям:

  1. являются участниками рынка электрической энергии;
  2. впервые заключают договор с "Нафтогаз Трейдинг" в рамках этого Положения;
  3. включены в перечень, утвержденного Минэнерго по представлению НЭК "Укрэнерго".

Важно! Принятое решение позволит компании "Нафтогаз Трейдинг" заключать новые договоры поставки природного газа с производителями электрической энергии на прифронтовых территориях.

Кто еще имеет льготы на газ?

Напомним, что льготы на газ также имеют некоторые пенсионеры. Об этом пишет Пенсионный фонд.

Например, пенсионеры, проживающих в сельской местности и работали в педагогической, медицинской, культурной или библиотечной отрасли, могут рассчитывать на скидку в размере 100% на оплату газа. Но если их средний доход не превышает установленные нормы.

Кто еще может сэкономить на газе?

  • В декабре расходы украинцев на газ могут уменьшиться. Причиной является предоставление "зимней поддержки" в размере 1 000 гривен.
  • Средства можно потратить на оплату различных коммунальных услуг. В частности тысячей можно оплатить услуги по распределению природного газа или техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования.