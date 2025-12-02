До 1 декабря 2026 года: кто в Украине сможет покупать газ по льготной цене

Украинское правительство установило льготную цену на газ на отопительный период 20225–2026 годов. Однако она будет действовать не для всех граждан.

Что известно о льготной цене на газ?

Она предусмотрена для когенерационных установок в прифронтовых регионах, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Для стабильного и бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025 – 2026 годов правительство зафиксировало цену на природный газ в размере 19 000 гривен за 1000 метров кубических (с учетом НДС) для производителей электроэнергии в прифронтовых общинах:

на тепловых электростанциях; теплоэлектроцентралях; газотурбинных; газопоршневых установках.

Для стимулирования работы такой генерации будет применена льготная цена на природный газ в размере 19 000 гривен за 1 000 метров кубических (с НДС). Цена будет действовать с момента заключения нового договора до 1 декабря 2026 года,

– сообщил исполняющий обязанности Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Получить газ по такой цене смогут только те производители, которые отвечают всем важным критериям:

являются участниками рынка электрической энергии; впервые заключают договор с "Нафтогаз Трейдинг" в рамках этого Положения; включены в перечень, утвержденного Минэнерго по представлению НЭК "Укрэнерго".

Важно! Принятое решение позволит компании "Нафтогаз Трейдинг" заключать новые договоры поставки природного газа с производителями электрической энергии на прифронтовых территориях.

Кто еще имеет льготы на газ?

Напомним, что льготы на газ также имеют некоторые пенсионеры. Об этом пишет Пенсионный фонд.

Например, пенсионеры, проживающих в сельской местности и работали в педагогической, медицинской, культурной или библиотечной отрасли, могут рассчитывать на скидку в размере 100% на оплату газа. Но если их средний доход не превышает установленные нормы.

Кто еще может сэкономить на газе?