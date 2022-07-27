Газовий шантаж росії вже має зворотний ефект, – Зеркаль назвала причини

Газовий шантаж росії, схоже, пішов не за планом. Натомість у ЄС екстренно прийняли рішення про скорочення споживання газу.

Але кремль не припиняє маніпулювати й навіть зупинив експлуатацію ще однієї турбіни Siemens, щоб скоротити постачання по "Північному потоку-1". Так вони хочуть довести, нібито Європа залежна від країни-агресорки. Про це 24 каналу сказала Олена Зеркаль – радниця міністра енергетики України.

Увага Як газовий шантаж росії викликав прозріння в Європі

До речі, ми раніше розповідали, якими іншими паливно-енергетичними ресурсами можна замінити російські енергоносії. Однак повернімося до наслідків газового шантажу росії.

За словами Зеркаль, зараз цивілізований світ готовий скорочувати потребу в газі.

Газовий шантаж росії вже має зворотний ефект,

– сказала Зеркаль.

Вона додала, що у Європі навіть готові до того, що може початися рецесія. Однак говорити про те, щоб відкрити "Північний потік-2" – не готовий ніхто.

"Вони готові говорити про подальше відкриття українського експорту електроенергії, яке можуть замістити частиною цього газу. Навіть Німеччина вже почала замислюватись над тим, щоб залишити працювати свою атомну енергетику на цю зиму", – додала радниця міністра.

І наголосила, що ніхто не готовий іти на поступки путіну.

Газовий шантаж путіна

кремль використовує проти країн Європи газовий шантаж. Є загроза, що постачання можуть відключити в неочікуваний момент. Володимир Зеленський раніше звертав увагу, що він не припиниться, тож Європа повинна бити по росії у відповідь жорсткими санкціями.

Глава держави також наголошував, що росія робить все, щоб європейцям було важко підготуватися до зими. Тому треба робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й всього іншого.

Натомість російський "газпром" вже заявив, що зменшить постачання "Північним потоком-1" ще на половину. Тепер потужність становитиме всього 20%. Зменшення буде вже з 27 липня. Причиною назвали – закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту.

Тож в Євросоюзі 26 липня екстрено прийняли рішення про скорочення споживання газу вже цієї зими. Вже й обговорюють й новий пакет санкцій, що стосуватиметься газового ембарго, хоча до цього європейці не хотіли йти на такий крок .

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