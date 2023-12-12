Російський "Газпром" став збитковим: економіст пояснив, хто скористається цією ситуацією

Російський "Газпром" переживає фактично крах. Відбувається навіть скорочення персоналу, через те, що компанія зазнає фінансових втрат.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що за розрахунками держдуми Росії "Газпром" у 2025 році може мати збиток у розмірі трильйон рублів. В такому випадку компанією доведеться дотувати з російського бюджету, щоб запобігти її банкрутству.

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Доведеться підвищувати ціни на газ росіянам

Відповідно до звітності "Газпрому" за 9 місяців 2023 року, увесь газовий бізнес компанії є збитковим. Її трошки підтримав нафтовий бізнес – "Газпром" має підрозділи, які видобувають нафту.

"Газпром" – національне надбання Росії є збитковою компанією. Найближчим часом буде просити дотації у мінфіну. Вже почав просити. Заробляти йому немає на чому,

– підкреслив доктор економічних наук.

Компанія може постачати газ тільки всередині Росії, але це не приносить їй особливого прибутку. Тоді "Газпрому" доведеться значно підвищувати ціни на постачання всередині Росії – спочатку для промислових споживачів, а далі – для населення. Інакше компанія не виживе.

"Коли почнеться підвищення цін для внутрішнього ринку – щодо промислових споживачів його вже заплановано – це призведе до зростання витрат виробництва та до прискорення інфляції", – зауважив він.

Є один великий покупець

Цією ситуацією може скористатися Китай, який і далі буде купувати російський газ за низькими цінами та й ще домагатиметься їх зниження.

Пекін буде диктувати свою ціну, а Москва буде змушена погоджуватись на неї, тому що їй більше немає куди подіти газ. Зараз Росіє стає сировинним придатком економіки Китаю,

– пояснив Ліпсіц.

Раніше було багато країн та регіонів, куди Росія поставляла свій продукт, існувала диверсифікація покупців, можна було торгуватися, шукати вигідніші умови, заробляти. А коли є один великий покупець – Китай, та ще менший – Індія (а вона вже шукає інших продавців), то компанія змушена погоджуватись на ту ціну, яку диктує покупець.

"В економічній теорії є поняття монополії, коли продавець диктує свої умови, а є дзеркальне поняття монопсонія – коли є один покупець і він встановлює ціну. Тоді продавцю через безвихідь доводиться погоджуватись на цю ціну", – наголосив Ігор Ліпсіц.

Що відбувається з російським "Газпромом"

Постачання російського газу в Європу в листопаді порівняно з жовтнем знизилось на 6,7%. У разі збереження такої динаміки до кінця року, постачання природного газу з Росії протягом 2023-го може зменшитись майже удвічі – до 28 – 29 мільярдів кубометрів. Нагадаємо, що у 2022 році цей показник становив 62 мільярдів кубометрів.

Також від російського газу відмовилась Молдова. Вона купувала його у "Газпрому" до 2021 року. Зараз природний газ країна закуповує на світовому ринку. Проте допомогти Молдові у забезпеченні газом під час опалюваного сезону готова Румунія. Вона планує постачати сусідам його з Азербайджану.

Водночас Болгарія запровадила податок на транзит та імпорт російського трубопровідного газу. Однак проти цього виступила Угорщина, російський газ до якої надходить через Болгарію. До речі Росія відключила газ для внутрішніх постачань Болгарії через те, що Софія відмовилася сплачувати за нього в рублях. Однак транзит російського газу через Болгарію залишився.