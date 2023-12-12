Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що за розрахунками держдуми Росії "Газпром" у 2025 році може мати збиток у розмірі трильйон рублів. В такому випадку компанією доведеться дотувати з російського бюджету, щоб запобігти її банкрутству.

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Доведеться підвищувати ціни на газ росіянам

Відповідно до звітності "Газпрому" за 9 місяців 2023 року, увесь газовий бізнес компанії є збитковим. Її трошки підтримав нафтовий бізнес – "Газпром" має підрозділи, які видобувають нафту.

"Газпром" – національне надбання Росії є збитковою компанією. Найближчим часом буде просити дотації у мінфіну. Вже почав просити. Заробляти йому немає на чому,

– підкреслив доктор економічних наук.

Компанія може постачати газ тільки всередині Росії, але це не приносить їй особливого прибутку. Тоді "Газпрому" доведеться значно підвищувати ціни на постачання всередині Росії – спочатку для промислових споживачів, а далі – для населення. Інакше компанія не виживе.

"Коли почнеться підвищення цін для внутрішнього ринку – щодо промислових споживачів його вже заплановано – це призведе до зростання витрат виробництва та до прискорення інфляції", – зауважив він.

Є один великий покупець

Цією ситуацією може скористатися Китай, який і далі буде купувати російський газ за низькими цінами та й ще домагатиметься їх зниження.

Пекін буде диктувати свою ціну, а Москва буде змушена погоджуватись на неї, тому що їй більше немає куди подіти газ. Зараз Росіє стає сировинним придатком економіки Китаю,

– пояснив Ліпсіц.

Раніше було багато країн та регіонів, куди Росія поставляла свій продукт, існувала диверсифікація покупців, можна було торгуватися, шукати вигідніші умови, заробляти. А коли є один великий покупець – Китай, та ще менший – Індія (а вона вже шукає інших продавців), то компанія змушена погоджуватись на ту ціну, яку диктує покупець.

"В економічній теорії є поняття монополії, коли продавець диктує свої умови, а є дзеркальне поняття монопсонія – коли є один покупець і він встановлює ціну. Тоді продавцю через безвихідь доводиться погоджуватись на цю ціну", – наголосив Ігор Ліпсіц.

Зверніть увагу! Контракт між НАК "Нафтогаз" і російським "Газпромом" спливає наприкінці 2024 року (укладений він був у 2019 році терміном на 5 років – 24 Канал). Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що українська компанія не має наміру подовжувати договір з росіянами.

Що відбувається з російським "Газпромом"