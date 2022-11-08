Цінова стабільність може похитнутись, – МВФ про глобальну інфляцію

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що глобальна інфляція може сягнути свого піку. Що буде з ціновою стабільністю у світі, читайте у тексті.

Інфляція досягає свого піку

Про це заявила очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Вона додала, що цілком можливо, що глобальна інфляція наблизилася до свого піку.

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Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку. Тепер ми бачимо, що центральні банки є єдиними у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, все зірветься з якоря, і тоді фундамент зростання, яким є цінова стабільність, буде підірвано,

– заявила очільниця МВФ.

Якою є інфляція в США

Оприлюднені дані повідомляють, що інфляція в США сягнула близько 8%. Георгієва зазначила, що важливо намагатися, як мінімум, знизити динаміку зростання споживчих цін до прийнятних темпів.

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Інфляцію складніше знизити до бажаного рівня близько 2%. Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюжків постачання, це неминуче позначиться на цінах,

– підкреслила Крісталіна Георгієва.

Що буде з інфляцією в Україні