Вперше за всю історію Кремля: голова Центробанку Росії повідомила про критичний дефіцит кадрів

Країна-агресорка вперше стикнулася з системним браком працівників, нині ж він досягнув уже рекордних показників. Дефіцит кадрів у подальшому тільки зростатиме, попри низкий рівень безробіття в Росії.

Відповідну заяву на біржовому форумі зробила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна. Вона зазначила, що російська економіка вперше зіткнулася з таким обмеженням кількості доступної робочої сили.

Що в Росії відбувається з кадрами?

Повідомляється, що раніше головними викликами для російської економіки були зовнішні фактори, зокрема, санкції, коливання цін на сировину та валютні курси.

Тепер до них додалася ще одна системна проблема – гостра нестача робочої сили. Представники фінансового сектору зазначають, що це вже стало новою реальністю, яку змушені враховувати і бізнес, і держава.

Формально ситуація виглядає суперечливо: рівень безробіття в Росії тримається на позначці близько 2 – 2,5%, що є історично низьким показником. Однак саме це свідчить про структурний дефіцит кадрів. Так, у країні-агресорці ринок праці майже вичерпаний, компаніям складно знаходити працівників, зростає конкуренція за персонал і витрати на зарплати.

На тлі інфляції, яка раніше сягала близько 10%, це формує ознаки так званого "перегріву" економіки, коли попит перевищує виробничі можливості. За оцінками Російського союзу промисловців і підприємців, до 2030 року дефіцит робочої сили може перевищити 3 мільйони людей.

До речі, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко в коментарі для 24 Каналу заявив, що російська влада вже не може приховувати реальний стан економіки. Так, Володимир Путін визнав, що за перші два місяці 2026 року ВВП Росії знизився на 1,8%. Найбільше падіння зафіксовано в обробній промисловості та будівельному секторі.

Найбільше нестача кадрів відчувається у сільському господарстві, промисловості, енергетиці та сфері послуг, а також серед робітничих спеціальностей.

Серед причин називають:

демографічний спад;

міграцію;

зміну професійних орієнтирів молоді;

вплив війни й мобілізаційних процесів.

Унаслідок цього російський бізнес не може нарощувати виробництво, зростають витрати на персонал і посилюється інфляційний тиск. Це змушує владу утримувати жорстку монетарну політику з високими ставками, які одночасно стримують інфляцію, але сповільнюють економічне зростання.

