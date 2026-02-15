Господарський кодекс: що про нього відомо і яке важливе рішення ухвалила Рада

Господарський кодекс в Україні прийняли для регулювання відносин, які виникають між суб'єктами у процесі ведення господарської діяльності. Однак минулого року Верховна Рада скасувала його.

Що скасувала Рада?

Парламент ухвалив закон "Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб", зазначає Верховна Рада.

Цей закон скасував Господарський кодекс з 28 серпня 2025 року. Натомість господарські відносини мають регулюватися Цивільним кодексом України.

Прийнятий нардепами документ забороняє створювати нові юридичні особи у таких формах:

державного підприємства, як комерційного, так і некомерційного;

комунального підприємства;

спільного комунального підприємства;

іноземного підприємства;

приватного підприємства;

підприємства споживчої кооперації;

та підприємств громадських об'єднань, профспілок та релігійних організацій.

За законом, державні підприємства необхідно перетворити на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Комунальні підприємства можуть теж повинні отримати з цих форм або перетворитися на некомерційні товариства.

Фахівці зазначають, що і ті, й інші, мають швидко адаптуватися до нових вимог. Якщо вони відмовляться провести реорганізацію чи не зроблять це вчасно, то можуть взагалі припинити свою діяльність.

Важливо! Новий закон встановлює перехідний період у 3 роки, пише 7eminar. Це необхідно, аби дати час поступово припинити підприємства і перетворити їх у господарські товариства.

Чому скасували Господарський кодекс?

Скасований Господарський кодекс викликав проблеми від самого початку свого ухвалення:

Суперечив Цивільному кодексу. Обидва кодекси одночасно регулювали деякі господарські відносини між суб'єктами, але трактували їх по-різному. Це викликало плутанину під час вирішення питань.

Обидва кодекси одночасно регулювали деякі господарські відносини між суб'єктами, але трактували їх по-різному. Це викликало плутанину під час вирішення питань. Містив подвійні норми . Більшість норм у Господарському кодексу посилалася на інші норми або містили відсилку до законів, які регулюють те чи інше питання.

. Більшість норм у Господарському кодексу посилалася на інші норми або містили відсилку до законів, які регулюють те чи інше питання. Мав застарілий підхід. у Господарському кодексі закріпили радянські підходи до управління державним майном. Вони далекі від умов сучасного ринку.

Тому реформа кодексу має спростити та уніфікувати деякі правові норми, прибрати законодавчі суперечності і наблизити Україну до стандартів Євросоюзу. Адже в ЄС господарську діяльність зазвичай регулюють цивільні кодекси.

Зауважте! Закон узгоджує нові правила у сфері господарських відносин та із Законом "Про місцеве самоврядування" та Цивільним кодексом. Втім, деякі положення Господарського кодексу на час перехідного періоду залишили дійсними, щоб не було правових прогалин.

Які ще кодекси зазнають змін?