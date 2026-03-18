До Києва знову повернулися графіки відключень світла: у чому причина
- 18 березня діятиме графік відключення світла в Києві та кількох інших областях.
- В Україні через хмарну погоду зростає споживання, а ефективність сонячних електростанцій є низькою.
18 березня в Києві за командою Укренерго застосували тимчасові графіки відключень для споживачів. Напередодні планували запроваджувати обмеження тільки для промисловості, однак ситуація змінилася.
Чому запроваджують графіки відключень світла?
Як пояснював у коментарі 24 Каналу експерт з питань енергетики Андрій Закревський, ситуація з відключеннями світла в Україні залежить від погоди.
Дивіться також Вечір зі світлом чи без: скільки років українці залежатимуть від імпорту електроенергії
Попередньо планували, що в усіх регіонах України 18 березня з 16:00 до 21:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Проте зранку ДТЕК оприлюднив інформацію про знеструмлення й побутових споживачів у Києві. Подивитися графіки можна в чат-боті, на сайті або в застосунку "Київ Цифровий".
В Укренерго повідомили, що станом на 9:30 в Україні споживання електроенергії було на 11,1% вищим, ніж в цей час минулої доби. Причиною змін є хмарна погода у більшості областей країни, окрім західних. Через це ефективність побутових сонячних електростанцій є низькою, а отже зростає обсяг споживання з загальної мережі.
Експерт з енергетики Андрій Закревський говорить, що при сприятливій погоді сонячні електростанції вдень здатні покривати потреби споживачів України, проте якщо вона погіршується – виникають обмеження.
Ми повністю залежимо від погоди. Погода вітряна і сонячна добра – у нас немає обмежень. Якщо погода вітрова й сонячна стає гірша, тоді ми більше належимо від генерації від газу, який подорожчав.
Російські удари спричинили значний дефіцит в енергосистемі України, частково покривати який вдається завдяки імпорту. Проте обмеження на нього накладають прайс-кепи, тобто граничні ціни, за якими можна купувати електроенергію за кордоном.
За словами Андрія Закревського, несприятлива погода в Європі позначається на відключеннях в Україні. Вона спричиняє зростання цін на енергетичному ринку, що виходять за межі встановлених в Україні прайс-кепів.
Якщо погода не задалася в Європі, якщо там штиль, а в Балтиці немає генерації вітрової, у той момент ціна випадає (за прайс-кеп, – 24 Канал). Зрозуміло, що коли ціна на газ зараз піднялася, газоелектрична генерація теж подорожчала,
– каже експерт.
Нагадаємо, що раніше з тих же причин 13 березня у Львові поверталися до графіків погодинних відключень світла.
Яка ситуація в енергосистемі України?
- Станом на ранок 18 березня є нові знеструмлення в Україні: у Донецькій, Харківській, Чернігівській та Миколаївській областях. Їх спричинили дронові атаки на енергооб’єкти та обстріли. Де безпекові умови дозволяють, фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
- Енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами у період з 16:00 до 21:00 та, за можливості, робити це в нічний час – після 22:00.
- На Черкащині та Чернігівщині застосували аварійні відключення світла. Графік погодинного знеструмлення діятиме в Чернівцях, Полтаві та населених пунктах областей.