НКРЕКП продовжив на пів року граничні ціни на електроенергію
- НКРЕКП продовжив чинні граничні ціни на електроенергію на шість місяців.
- Попередні спроби перегляду граничних цін не призвели до змін.
На засідання НКРЕКП 27 травня було продовжено чинні граничні ціни. Йдеться про вартість на внутрішньодобовому та балансуючому ринку.
Скільки ще діятимуть граничні ціни на електроенергію
Теперішні ціни діятимуть ще 6 місяців. Набирає чинності постанова з 31 травня, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.
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Спроба переглянути граничні ціни на ринку електроенергії була здійснена ще у жовтні 2024 року. Проте тоді зміни не провели.
Водночас у грудні регулятор дозволив відрегулювати прайс-кепи. Але вони так і не були змінені.
Зверніть увагу! Комісія прагне переглянути граничні ціни, аби створити задовільні умови для комерційного імпорту електроенергії з Європи.
Варто зауважити, що перегляд прайс-кепів може вплинути на ціни для українців так:
- ціни на електроенергію для населення не зміняться;
- а от бізнес може відчути подорожчання.
Нагадаємо! Попереднє зростання граничних цін відбулося з 1 червня 2024 року. Тоді регулятор ухвалив це рішення на фоні відключень електроенергії. Підвищення прайс-кепів вплинуло і на зростання промислової інфляції. Вона сягнула 14% (саме у місячному вираженні).