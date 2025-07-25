Граничні ціни на електроенергію зросли на майже 60%: як це вплине на українців
- НКРЕКП підвищила прайс-кепи на електроенергію, що діятимуть з 31 липня, для вечірніх годин з 17:00 до 23:00.
- Зміни спрямовані на збільшення імпорту електроенергії з ЄС.
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про підвищення прайс-кепів. Зміни наберуть чинності 31 липня.
Що означає збільшення прайс-кепів?
Підвищено буде саме цінові обмеження на ринку електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.
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Рішення про збільшення було ухвалено на фоні необхідності збільшити імпорт електроенергії з ЄС. Як зміняться граничні ціни у вечірній час для ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР):
- верхні – з 17:00 до 23:00 – подорожчають з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;
- нижні – протягом доби будуть 10 гривень за мегават-годину.
Відбудуться зміни цін і на балансуючому ринку:
- верхні – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 10 000 до 16 000 гривень за мегават-годину;
- нижні – протягом доби будуть 0,01 гривень за мегават-годину;
На населення це збільшення не вплине. А от інші споживачі, які купують електроенергію у вказані години, будуть вимушені платити більше.