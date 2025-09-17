Не лише провина Трампа: чому дорожчають гроші та позики
- Глобальні витрати на запозичення зростають через демографічні та структурні чинники, які трансформують економіки та випробовують політичні системи.
- Дональд Трамп прискорив цей тренд своїми діями, включаючи торгову війну та спроби підірвати незалежність Федеральної резервної системи США.
Президент США Дональд Трамп є не єдиною причиною, чому гроші дорожчають. На це зокрема впливають й інші чинники.
Чому у світі стають дорожчими кошти та позики?
Про це детально розповіли Джеймі Раш, директор з глобальної економіки в Bloomberg Economics, та Том Орлік, головний економіст Bloomberg Economics, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Курс долара відчутно зміниться: який показник заклали в бюджет на 2026 рік
Річ у тім, що глобальні витрати на запозичення зростають. Але в цьому винен не лише президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.
На них також впливають демографічні та структурні чинники. Проблема полягає у тому, що вищі відсоткові ставки трансформують економіки та випробовують крихкі політичні системи.
Від масштабних кліматичних інвестицій на тлі прискорення глобального потепління до нещодавнього краху уряду Франції та зростання прибутковості облігацій у Великій Британії та Японії — багато факторів зійшлися одночасно. Всі вони мали негативний вплив на ситуацію.
Безумовно, Трамп суттєво прискорив цей тренд,
– йдеться у матеріалі.
Як зазначає Bloomberg, президент США таки зробив свій внесок: зневажливе ставлення американського лідера до НАТО та погрози не виконувати договірні зобов’язання Сполучених Штатів призвели до:
- безпрецедентних оборонних витрат європейських та азійських країн;
- занепокоєних реваншистською Росією;
- зростанням Китаю.
Додайте до цього глобальну торгову війну Дональда Трампа, його фіскальну політику та відверті спроби підірвати незалежність Федеральної резервної системи (ФРС) Сполучених Штатів,
– пишуть автори тексту.
Зверніть увагу! Таким чином можна буде отримати рецепт дуже дорогих запозичень.
Що ще слід знати про ситуацію?
Американці все більше розчаровані економікою. Однак акції продовжують зростати. Річ у тім, що акції торгуються на рекордних рівнях саме через негатив у американській економіці, а не всупереч йому.
Водночас ціни на золото продовжують бити рекорди. Воно навіть оновило рекорд. Ралі підживлюється зростанням ставок на хвилі знижень процентних ставок ФРС цього року.