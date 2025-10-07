В Україні надається державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Вона надається людям, які визначені опікунами чи піклувальниками неповнолітніх.

Що відомо про допомогу від уряду?

Особи можуть бути призначені ними внаслідок смерті або хвороби батьків, позбавлення їх батьківських прав, чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Грошова виплата призначається на дванадцять місяців, починаючи з місяця, в якому була подана заява з необхідними документами. Вона продовжується на наступні 12 місяців на підставі заяви та довідок про місячні розміри.

Призначена допомога виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку включно,

– йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Важливо! Строк призначення допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років визначається з урахуванням строку, зазначеного у медвисновку, і виплачується за повний місяць незалежно від дати закінчення строку дії висновку. Якщо протягом строку, на який призначено допомогу, дитині поновлено інвалідність, то виплата поновлюється з місяця її зупинення в межах строку призначення.

Допомога надається у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму:

для дітей до 6 років – 6 407,50 гривень; для дітей від 6 до 18 років – 7 990,00 гривень;

Водночас на дітей з інвалідністю 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

для дітей до 6 років – 8 970,50 гривень; для дітей від 6 до 18 років – 11 186,00 гривень.

Якщо на дитину виплачуються пенсія, держдопомога тощо, то розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5-3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, держдопомоги.

За яких умов виплата припиняється?

Виплата припиняється в за таких обставин:

звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника; працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку; усиновлення дитини, передача дитини батькам; досягнення дитиною 18-річного віку; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини; влаштування дитини на повне державне утримання.

У разі виникнення обставин, що можуть зумовити припинення виплати зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей, виконавчий комітет сільської (селищної) ради або уповноважена особа, визначена виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, зобов’язані у десятиденний строк повідомити про це уповноважені органи, які виплачують допомогу,

– наголосили у ПФУ.

Зверніть увагу! Зокрема розмір допомоги на дітей перераховується в разі досягнення дитиною віку 6 років або встановлення нових розмірів прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Які пенсію отримують люди з інвалідністю, але без стажу?

В Україні пенсія по інвалідності призначається залежно від групи. Про це пише ПФУ.

Розмір виплат розраховується у відсотках від пенсії за віком. Однак особа повинна мати страховий стаж у розмірі від 1 до 15 років.

Деякі українці навіть за відсутності необхідного стажу можуть отримувати таку допомогу. Однак інші повинні звернутися до органів соціального захисту населення для призначення соціальної пенсії.

