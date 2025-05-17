Подвійні пенсійні виплати в Україні: хто має на них право

Право на дві пенсії чи підвищену виплату мають не всі українці. Однак такі виплати не нараховуються автоматично та потребують особистого звернення.

Хто має право на дві пенсії одночасно

Зазвичай українці можуть отримувати лише одну пенсію: за віком, інвалідністю чи через втрату годувальника. Але в окремих випадках передбачена можливість подвійних виплат передає 24 Канал з посиланням на Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Наприклад, особи з інвалідністю можуть отримувати пенсію та додаткову надбавку, якщо офіційно доглядають за іншою особою з інвалідністю. Це може бути дитина, дорослий з інвалідністю з дитинства I групи або самотня людина з будь-якою групою інвалідності.

Важливо! Сума доплати залежить від того, за ким доглядають, і може становити кілька тисяч гривень.

Хто ще може отримати додаткові виплати до пенсії

Особи з інвалідністю, які втратили годувальника, також можуть отримувати дві виплати: свою пенсію та допомогу по втраті годувальника. Це можливо, якщо вони є непрацездатними через інвалідність або вік від 65 років.

Наприклад, вдови загиблих військових з інвалідністю можуть отримувати частину зарплати загиблого, але не менше за встановлений мінімум.

Важливо! З травня 2025 року держава підвищила доплати за догляд та встановила нові мінімальні виплати для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Однак для отримання всіх виплат потрібно особисто звертатися до відповідних органів і подати документи.