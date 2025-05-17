Кто имеет право на две пенсии одновременно

Обычно украинцы могут получать только одну пенсию: по возрасту, инвалидности или по причине потери кормильца. Но в отдельных случаях предусмотрена возможность двойных выплат передает 24 Канал со ссылкой на Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Например, лица с инвалидностью могут получать пенсию и дополнительную надбавку, если официально ухаживают за другим лицом с инвалидностью. Это может быть ребенок, взрослый с инвалидностью с детства I группы или одинокий человек с любой группой инвалидности.

Важно! Сумма доплаты зависит от того, за кем ухаживают, и может составлять несколько тысяч гривен.

Кто еще может получить дополнительные выплаты к пенсии

Лица с инвалидностью, которые потеряли кормильца, также могут получать две выплаты: свою пенсию и пособие по потере кормильца. Это возможно, если они являются нетрудоспособными из-за инвалидности или возраст от 65 лет.

Например, вдовы погибших военных с инвалидностью могут получать часть зарплаты погибшего, но не менее установленного минимума.

Важно! С мая 2025 года государство повысило доплаты за уход и установило новые минимальные выплаты для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью. Однако для получения всех выплат нужно лично обращаться в соответствующие органы и подать документы.