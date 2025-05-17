Хто має право на дві пенсії одночасно

Зазвичай українці можуть отримувати лише одну пенсію: за віком, інвалідністю чи через втрату годувальника. Але в окремих випадках передбачена можливість подвійних виплат передає 24 Канал з посиланням на Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Наприклад, особи з інвалідністю можуть отримувати пенсію та додаткову надбавку, якщо офіційно доглядають за іншою особою з інвалідністю. Це може бути дитина, дорослий з інвалідністю з дитинства I групи або самотня людина з будь-якою групою інвалідності.

Важливо! Сума доплати залежить від того, за ким доглядають, і може становити кілька тисяч гривень.

Хто ще може отримати додаткові виплати до пенсії

Особи з інвалідністю, які втратили годувальника, також можуть отримувати дві виплати: свою пенсію та допомогу по втраті годувальника. Це можливо, якщо вони є непрацездатними через інвалідність або вік від 65 років.

Наприклад, вдови загиблих військових з інвалідністю можуть отримувати частину зарплати загиблого, але не менше за встановлений мінімум.

Важливо! З травня 2025 року держава підвищила доплати за догляд та встановила нові мінімальні виплати для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Однак для отримання всіх виплат потрібно особисто звертатися до відповідних органів і подати документи.