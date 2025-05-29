Посадовець привласнив кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України
- Триває розслідування щодо угруповування, яке привласнило та "відмило" гроші однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.
- Посадовець, якого підозрюють в організації та 5 його спільників перебувають у міжнародному розшуку.
Триває розслідування відносно угруповування осіб, які привласнили собі та "відмили" гроші, що належать одній з найбільших нафтопереробних компаній України. Вважається, що організатором є ексголова правління цієї організації.
Що відомо про цю справу
Зараз цей посадовець та 5 його спільників перебувають у міжнародному розшуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
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Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та 6 підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору "схеми" компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались,
– повідомляє Нацполіція.
Зверніть увагу! Легалізація коштів відбувалась через фейкові угоди.
29 травня оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 обшуків одразу у декількох містах України. Йдеться, зокрема, про офісні приміщення та місця проживання фігурантів справи.
Вилучено було:
- документацію;
- накопичувачі інформації;
- техніку.
Окрім оголошення підозри, поліціянтами було накладено арешт на:
- рахунки французької інвестиційної компанії у цінних паперах;
- корпоративні права деяких підприємств.