Час є лише до початку квітня: важливе попередження для пенсіонерів
- Пенсіонери мають пройти ідентифікацію та підтвердити відсутність виплат від Росії до 1 квітня 2026 року.
- Підтвердження можна надати онлайн через вебпортал Пенсійного фонду чи особисто в сервісному центрі ПФУ.
Пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію. Інакше вони можуть втратити виплати. Встигнути завершити цей процес необхідно було до початку 2026 року.
Чому немає пенсії, попри проходження ідентифікації?
Пенсіонери з ТОТ мають надати підтвердження про відсутність виплат від Росії. Час подачі продовжено до 1 квітня 2026, повідомляється у постанові Кабміну від 3 лютого 2026 року №126.
Зверніть увагу! Це підтвердження мають надавати, як пенсіонери, що перебувають на ТОТ, так і ті, що виїхали з цих населених пунктів.
3 лютого 2026 року Уряд прийняв рішення № 126, яким внесені зміни до попереднього документа. Тож тепер пенсіонери, які пройшли відеоідентифікацію, мають термін до 1 квітня поточного року, щоб повідомити про неотримання коштів від держави-агресорки,
– вказує ПФУ.
Способи, аби підтвердити неотримання грошей від Росії є різні, повідомляє Пенсійний фонд. Це можна зробити онлайн та офлайн, зокрема:
- звернувшись особисто у сервісний центр ПФУ;
- за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.
Як підтвердити неотримання коштів від Росії через ПФУ:
- авторизуйтесь у вебпорталі ПФУ;
- оберіть розділ "Дистанційне інформування";
- поставте відповідну позначку і фахівець ПФУ отримає сповіщення про зміни.
Що важливо знати про ідентифікацію?
Ідентифікація – це обов'язкова процедура. Завдяки їй, відбувається підтвердження, що саме особа, якій призначаються пенсійні виплати, їх отримує. Таким чином ПФУ протидіє шахрайству.
На початку 2026 року особи, які не пройшли ідентифікацію, автоматично перестали отримувати виплати. Виправити цю ситуацію можливо, звернувшись до ПФУ.
Проходити ідентифікацію можна онлайн та офлайн. Зокрема, через відеоконференцію, у відділенні Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ. Також це реально зробити і за кордоном. Для цього необхідно звернутись у дипломатичну установу України.