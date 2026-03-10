Укр Рус
Час є лише до початку квітня: важливе попередження для пенсіонерів
10 березня, 22:50
Час є лише до початку квітня: важливе попередження для пенсіонерів

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Пенсіонери мають пройти ідентифікацію та підтвердити відсутність виплат від Росії до 1 квітня 2026 року.
  • Підтвердження можна надати онлайн через вебпортал Пенсійного фонду чи особисто в сервісному центрі ПФУ.

Пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію. Інакше вони можуть втратити виплати. Встигнути завершити цей процес необхідно було до початку 2026 року.

Чому немає пенсії, попри проходження ідентифікації?

Пенсіонери з ТОТ мають надати підтвердження про відсутність виплат від Росії. Час подачі продовжено до 1 квітня 2026, повідомляється у постанові Кабміну від 3 лютого 2026 року №126.

Зверніть увагу! Це підтвердження мають надавати, як пенсіонери, що перебувають на ТОТ, так і ті, що виїхали з цих населених пунктів.

3 лютого 2026 року Уряд прийняв рішення № 126, яким внесені зміни до попереднього документа. Тож тепер пенсіонери, які пройшли відеоідентифікацію, мають термін до 1 квітня поточного року, щоб повідомити про неотримання коштів від держави-агресорки, 
– вказує ПФУ.

Способи, аби підтвердити неотримання грошей від Росії є різні, повідомляє Пенсійний фонд. Це можна зробити онлайн та офлайн, зокрема:

  • звернувшись особисто у сервісний центр ПФУ;
  • за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Як підтвердити неотримання коштів від Росії через ПФУ:

  • авторизуйтесь у вебпорталі ПФУ;
  • оберіть розділ "Дистанційне інформування";
  • поставте відповідну позначку і фахівець ПФУ отримає сповіщення про зміни.

Що важливо знати про ідентифікацію?

  • Ідентифікація – це обов'язкова процедура. Завдяки їй, відбувається підтвердження, що саме особа, якій призначаються пенсійні виплати, їх отримує. Таким чином ПФУ протидіє шахрайству.

  • На початку 2026 року особи, які не пройшли ідентифікацію, автоматично перестали отримувати виплати. Виправити цю ситуацію можливо, звернувшись до ПФУ.

  • Проходити ідентифікацію можна онлайн та офлайн. Зокрема, через відеоконференцію, у відділенні Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ. Також це реально зробити і за кордоном. Для цього необхідно звернутись у дипломатичну установу України.