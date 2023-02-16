Європа збільшить нам експорт електроенергії

Внаслідок російських масових обстрілів енергосистема України зазнала суттєвих пошкоджень. Проте імпорт європейської електроенергії дозволяє зменшити дефіцит потужності й відповідно зменшити обсяги обмежень.

Нагадуємо, що з 16 березня 2022 року українська та європейські енергосистеми синхронізувалися. А вже з 11 жовтня, після перших масованих атак на енергетичну інфраструктуру, Україна припинила експорт електроенергії до континентальної Європи.

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Ще більше європейського світла

З 14 лютого європейське енергооб'єднання ENTSO-E погодилося збільшити технічні можливості імпорту в Україну до 700 мегаватів у будь-який час. До цього цей показник становив 700 мегаватів вночі, а в інші години доби – 600 мегаватів.

Таке збільшення потужностей підтримує Україну та Молдову в забезпеченні постачання електроенергії.

До слова, у наступні тижні та місяці оператори оцінять, чи можна передбачити подальше збільшення лімітів торгової потужності.

Ми будемо й надалі працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою. Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну,

– заявили в Укренерго.

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Коли дефіцит енергосистеми скоротиться

Ще на початку лютого виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів 24 Каналу, що якщо Росія не вдасться знову уразити нові енергооб'єкти, скоротити дефіцит можна буде вже наприкінці лютого.

що вже 5 добу поспіль Укренерго не надає обмежень споживання електроенергії. Відповідно, більшість регіонів України залишається зі світлом. Проте, вночі 16 лютого, росіяни знову вдалися до ракетної атаки. Однак погіршити ситуацію в енергосистемі не вдалося.

Відтак, станом на ранок відомо, що в Одеській області та самій Одесі все-таки діятимуть стабілізаційні відключення електрики. Адже після масштабної аварії 4 лютого 2023 року ситуація в регіоні досі складна. Крім того, ввечері можливі погодинні відключення в північних громадах Хмельниччини.