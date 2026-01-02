Україна імпортуватиме більше електроенергії: як це вплине на ситуацію зі світлом

Максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Євросоюзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова зросла. У січні вона збільшилася до 2 450 мегаватів.

Що відомо про імпорт електрику з Євросоюзу?

Це матиме позитивний вплив на енергосистему України, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго у Telegram.

Це стало результатом співпраці між операторами систем передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR), ENTSO-E та Регіональним координаційним центром TSCnet,

– йдеться у повідомленні.

Очільник Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що збільшення технічної спроможності для імпорту електроенергії в Україну, зокрема у період холодів та в умовах російських атак, – це, звісно, позитивна зміна. Це надає країні додаткові можливості для балансування енергосистеми та підвищує її стійкість до різних загроз.

Віталій Зайченко Голова Правління НЕК "Укренерго" Водночас, варто розуміти, що імпорт електроенергії – це питання як технічної спроможності, так і ринку. Тобто, визначальними є фактори як технічної спроможності міждержавних ліній, так і цін на електроенергію в Україні та сусідніх державах. Втім, у будь-якому разі, січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС – це фактор, що позитивно впливає на нашу енергосистему.

Зайченко додав, що за 2 січня за обсягом добового імпорту – вже був перевершений найвищий показник минулого року.

Зауважте! Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна – Молдова складало 2 150 Мегаватів.

Нагадаємо, що у грудні Україна збільшила імпорт електроенергії з-за кордону на понад 50%. Про це свідчать дані моніторингу ExPro.

Протягом останнього місяця 2025 року Україна імпортувала електрику за усіма напрямками. Лідером залишалася Угорщина – 41%.

На другому місці була Словаччина – 21% електроенергії.

Зверніть увагу! Постачання електрики з Молдови різко зменшилося – майже на 25%.

