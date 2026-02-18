Укр Рус
На 40% більше: сусідка різко збільшує поставки газу в Україну
18 лютого, 15:15
3

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Україна значно збільшить імпорт скрапленого природного газу через Польщу у 2026 році, зокрема планується поставити понад 1 мільярд кубометрів.
  • Обсяги експорту газу з Польщі суттєво збільшаться у порівнянні з 2025 роком.

Україна значно збільшить імпорт скрапленого природного газу (СПГ) через Польщу у 2026 році. Польська енергетична компанія Orlen планує поставити цьогоріч більш як 1 мільярд кубометрів палива.

Скільки газу надійде через Польщу?

Про це розповів генеральний директор Orlen Іренеуш Фафара, пише ExPro.

За словами керівника, обсяги експорту газу з Польщі суттєво збільшаться у порівнянні з 2025 роком. 

  • Торік компанія поставила до України приблизно 0,7 мільярда кубометрів газу
  • Амбітна мета Orlen у цьому році – наростити постачання більш ніж на 40% у річному вимірі. 

Постачання газу до України польська компанія здійснює у рамках контрактів, підписаних з Нафтогазом. 

У 2025 році частину природного газу довелося терміново поставити у пікові періоди, щоб покрити потреби українців. Тоді попит був найбільшим після російських атак, які призвели до зупинки газовидобутку в Україні. 

Важливо! У 2025 році Росія різко збільшила кількість атак на об'єкти Нафтогазу. Впродовж року вона випустила близько 1 400 дронів та ракет по газовій інфраструктурі України, повідомили в компанії. Як наслідок, видобуток газу довелося призупинити.

Як Польща постачає газ до України? 

У листопаді 2025 року компанія Нафтогаз уклала угоду із польською ORLEN про постачання американського скрапленого газу. 

За домовленостями, лише у І кварталі цього року компанія із сусідньої країни має поставити близько 300 мільйонів кубометрів СПГ.

Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн кубометрів американського LNG,
– зазначив тоді голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Варто знати! Американський газ спочатку проходить через регазифікацію на польському СПГ-терміналі Свіноуйсьце. Вже після цього паливо доставляють в Україну через польсько-український кордон.

Що відомо про імпорт газу у 2026 році? 

  • До України вже надійшла перша у 2026 році партія СПГ з Америки за допомогою компанії ORLEN. Американський газ прибув наприкінці січня, а обсяг першої цьогорічної партії становив майже 100 мільйонів кубометрів.

  • За оцінками, такого обсягу вистачає приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч домогосподарств.

  • Наступні поставки американського газу вже законтрактовані й мають надійти в Україну протягом лютого – березня. 

  • Для нарощування імпорту Оператор ГТС України досяг домовленостей із польським оператором Gaz-System щодо збільшення обсягів прокачування з лютого 2026 року, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.