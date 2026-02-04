Санкції не зупинили: ЄС заплатив Кремлю майже 2 мільярди євро

Євросоюз запровадив проти Росії вже 19 пакетів санкцій і готує 20-й, але продовжує торгувати з Москвою. Минулого року країни ЄС імпортували 4,55 мільйона тонн російського металу у січні – листопаді.

Скільки Росія заробила на металі?

За даними Eurostat, Росія заробила на продажі металу до Європи за цей період 1,85 мільярда євро, передає 24 Канал з посиланням на GMK Center.

Найбільше європейські країни купували у Росії сталеві напівфабрикати. Постачання цієї продукції зросли майже на 10% порівняно з попереднім роком:

за 11 місяців 2025 року обсяг імпорту до ЄС становив 3,19 мільйона тонн;

ЄС витратив на закупівлі 1,4 мільярда євро.

Найбільше напівфабрикати у Росії купували чотири країни:

Бельгія – 1,16 мільйона тонн;

Італія – 718,07 тисяч тонн;

Чехія – 711,4 тисячі тонн;

Данія – 498,35 тисячі тонн.

При чому Чехія наростила за цей час імпорт напівфабрикатів аж на 62,5% у річному розрахунку.

Значно менше ЄС купив російського чавуну – 696,99 тисячі тонн за 11 місяців. ІДо слова, імпорт цього продукту впав на третину. У трійці лідерів із закупівель знову ж таки опинилися Бельгія та Італія.

А от феросплавів Москва майже не продавала Європі за цей період.

Попри санкції російські виробники й далі отримують значні доходи від експорту продукції в Євросоюз, минулого року сума перевищила 2,5 мільярда євро. Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень і наявність винятків, які дають можливість російській металургії експортувати на ринки ЄС,

– зазначають аналітики.

Зауважте! Слід визнати, що імпорт російських металів до країн ЄС скоротився до року. За підсумками 2024-го Європа закупила 5,34 мільйона тонн гірничо-металургійної продукції.

Хто вимагає скоротити імпорт з Росії?

Водночас Німеччина закликала ЄС посилити санкції проти Росії, щоб захистити європейських металургів. Віцеканцлер ФРН Ларс Клінґбайль заявив, що ЄС має негайно припинити закупівлі російських напівфабрикатів, передусім сталевих слябів, пише Eurometal.

Він наголосив, що ці постачання досі не підпадають під санкційні обмеження і потрапляють на європейський ринок. А це, своєю чергою, підриває конкурентоспроможність заводів, зокрема, німецьких.

Позицію уряду підтримала і Німецька сталева федерація (WV Stahl).

Попри всеосяжні санкції ЄС, російським сталеливарним компаніям досі дозволено у великих обсягах постачати напівфабрикати до Євросоюзу, що має серйозні наслідки для виробників сталі в Німеччині та по всій Європі,

– зауважила її гендиректорка Керстін Марія Ріппел.

Вона назвала цю ситуацію "абсолютно незбагненною" і додала, що час закрити лазівку для російських виробників.

Чи планує ЄС обмежити імпорт металів?