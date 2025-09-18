Естонія розширить санкції проти Росії. Крім того, країни заборонить імпорт усього російського скрапленого природного газу починаючи з 2026 року.

Що Естонія вирішила щодо російського СПГ?

Таким чином Таллінн прагне скоротити воєнні доходи Москви та зміцнити безпеку, пише 24 Канал з посиланням на ERR.

Читайте також Словаччина та Угорщина не мають чим замінити російську нафту й газ: країни чинитимуть опір США

17 вересня міністр закордонних справ Маргус Цахкна подав до уряду пропозицію щодо продовження та розширення чинних санкцій, які забороняють імпорт і закупівлю природного газу з Росії. За словами Цахкни, мета продовження – це повна заборона імпорту скрапленого природного газу (СПГ).

Наразі дозволяється купувати та імпортувати скраплений природний газ із Росії за умови, що він не використовується в межах розподільчої мережі. Після набуття чинності змін заборона імпорту також поширюватиметься на СПГ, імпортований поза межами розподільчої мережі,

– пояснив міністр закордонних справ Естонії.

Глава МЗС наголосив, що Росія не змінила своїх амбіцій, а продовжує агресію проти України. Крім того, Кремль підриває глобальну безпеку.

Ми й надалі підвищуватимемо ціну агресії для Росії та шукатимемо шляхи скорочення доходів, які живлять її військову машину,

– заявив Цахкна.

Важливо! Подібні заборони застосовуватимуться і щодо Білорусі, адже Мінськ підтримує дії Росії.

Імпорт СПГ російського походження також обмежили:

Фінляндія; Латвія; Литва.

Вони це робили різними механізмами – або шляхом закриття кордонів, або через заборони, встановлені законом.

Паралельно було розпочато процес RePowerEU. Він передбачає припинення імпорту природного газу та нафти від держави-агресора.

Зокрема Естонія ще у квітні 2022 року вирішила відмовитися від використання російського газу.

Зверніть увагу! Оскільки обсяги імпорту невеликі, обмеження не матиме суттєвого впливу на економіку чи бізнес-середовище країни.

Що відомо про імпорт російського газу до країн Європи?