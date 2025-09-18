З початком 2026 року: ще одна країна ЄС хоче обмежити імпорт російського СПГ
- Естонія планує заборонити імпорт російського скрапленого природного газу з 2026 року, розширюючи санкції проти Росії.
- Зокрема Естонія відмовилася від російського газу ще у квітні 2022 року.
Естонія розширить санкції проти Росії. Крім того, країни заборонить імпорт усього російського скрапленого природного газу починаючи з 2026 року.
Що Естонія вирішила щодо російського СПГ?
Таким чином Таллінн прагне скоротити воєнні доходи Москви та зміцнити безпеку, пише 24 Канал з посиланням на ERR.
17 вересня міністр закордонних справ Маргус Цахкна подав до уряду пропозицію щодо продовження та розширення чинних санкцій, які забороняють імпорт і закупівлю природного газу з Росії. За словами Цахкни, мета продовження – це повна заборона імпорту скрапленого природного газу (СПГ).
Наразі дозволяється купувати та імпортувати скраплений природний газ із Росії за умови, що він не використовується в межах розподільчої мережі. Після набуття чинності змін заборона імпорту також поширюватиметься на СПГ, імпортований поза межами розподільчої мережі,
– пояснив міністр закордонних справ Естонії.
Глава МЗС наголосив, що Росія не змінила своїх амбіцій, а продовжує агресію проти України. Крім того, Кремль підриває глобальну безпеку.
Ми й надалі підвищуватимемо ціну агресії для Росії та шукатимемо шляхи скорочення доходів, які живлять її військову машину,
– заявив Цахкна.
Важливо! Подібні заборони застосовуватимуться і щодо Білорусі, адже Мінськ підтримує дії Росії.
Імпорт СПГ російського походження також обмежили:
- Фінляндія;
- Латвія;
- Литва.
Вони це робили різними механізмами – або шляхом закриття кордонів, або через заборони, встановлені законом.
Паралельно було розпочато процес RePowerEU. Він передбачає припинення імпорту природного газу та нафти від держави-агресора.
Зокрема Естонія ще у квітні 2022 року вирішила відмовитися від використання російського газу.
Зверніть увагу! Оскільки обсяги імпорту невеликі, обмеження не матиме суттєвого впливу на економіку чи бізнес-середовище країни.
Що відомо про імпорт російського газу до країн Європи?
Європейський Союз має повністю відмовитися від нафти, нафтопродуктів та газу з Росії. Таку обіцянку надали Сполученим Штатам країни Євросоюзу. Відмовитися від імпорту з країни-агресорки ЄС повинен до кінця 2026 року.
США наполягають на тому, аби Європа повністю відмовилася від російського імпорту. Тому Вашингтон пропонує країнам-союзницям власні енергоносії.