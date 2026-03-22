Пенсіонери чекали більшого: чи зросли вікові доплати після індексації

Після індексації пенсій питання вікових доплат залишається актуальним. Чи зміняться ці виплати, чи залишаться без перегляду, від яких факторів це залежить і на що варто звернути увагу, читайте далі.

Чи проіндексували вікові надбавки у березні?

Попри проведену індексацію пенсій, вікові надбавки в Україні не переглядаються і зберігаються на раніше встановленому рівні.

Як пояснюють у територіальних органах Пенсійного фонду України, такі доплати не входять до базового розміру пенсії, а отже не підпадають під механізм індексації.

Річ у тім, що право на вікові доплати визначене Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і поширюється на осіб, які досягли 70-річного віку, за умови, що їхня пенсія разом з усіма надбавками не перевищує встановлений граничний рівень (10 340,35 гривень).

Розмір доплат є фіксованим і залежить виключно від віку:

70 – 74 роки – 300 гривень;

75 – 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Таким чином, вікові доплати залишаються стабільною складовою пенсійного забезпечення, однак не змінюються внаслідок індексації і залежать виключно від вікових критеріїв та розміру загальної пенсійної виплати.

Чи треба подавати заяву на отримання вікових доплат?

Механізм призначення цих виплат є автоматичним та не потребує звернення до органів Пенсійного фонду. Надбавка нараховується з місяця, наступного за досягненням відповідного віку.

Водночас у перший місяць її розмір може бути пропорційно меншим, оскільки обчислюється залежно від кількості днів, протягом яких особа вже перебувала у відповідній віковій категорії.

