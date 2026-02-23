Пенсії залишаться мізерними: хто може не розраховувати на індексацію в березні

1 березня чекаємо на ідексацію пенсій – щорічний перерахунок виплат та їх збільшення. Однак, як виявляється, не всі пенсіонери можуть розраховувати на інші гроші. Особливо, якщо минулого року держава вже підвищувала виплати.

Кому не підвищать пенсії в березні 2026 року?

Про те, для кого не буде перерахунку виплат, йдеться повідомленні Данила Гетманцева.

Так, голова фінансового комітету Верховної Ради розповів, що з 1 березня почнеться індексація пенсій. За попередніми прогнозами їх збільшать на 12%.

Однак перерахунок торкнеться не всіх. Зокрема йдеться про найменші виплати, сума яких складає 2 595 гривень.

Гетманцев пояснює, що нині Кабмін не ухвалив остаточне рішення щодо індексацій, тому найбільш ймовірно, що процедура пройде за старим механізмом.

Тобто громадяни, які отримують виплати на рівні заниженого прожиткового мінімуму – перерахунку не отримають, адже минулого року держава вже "витягнула" ці пенсії і разом з доплатами вийшло мізерних 2 595 гривень.

Що не так із системою індексацій?

Водночас депутат зазначив, що несправедливою та застарілою є індексація для пенсіонерів з повним стажем. Їхні виплати після березневого перерахунку будуть на рівні 3 406 гривень.

Переконаний, що уряд повинен був підвищивши виплату удвічі до шести тисяч гривень і постійно на цьому наголошував. Але цього не відбудеться,

– додав Гетманцев.

Також він зазначив, що уряд спрямовує мільярди гривень на фінансування бюджетних програм від яких внесок в екомоніку є мінімальним. Депутат вважає, що ці гроші краще перенаправити на пенсії та підтримати літніх людей.

До того ж половина українських пенсіонерів отримує щомісячні виплати у 5 тисяч гривень.

На скільки підвищать пенсії весною 2026 року?

Раніше про індексацію на рівні 12,1% заявив Денис Улютін, міністр соцполітики, зазначивши, що підвищувати та перераховути будуть не фактичну пенсію, а "чисту". Про це пише OBOZ.ua.

Тобто під час індексації надбавки до пенсії за стажем або віком враховувати не будуть.

Залежно від розміру "чистої" пенсії у 2026 році можна очікувати на такі перерахунки:

надбавка 100 гривень – "чиста" пенсія складає 826 гривень;

надбавка від 100 до 200 гривень – "чиста" пенсія від 826 до 1 652 гривень;

надбавка від 200 до 300 гривень – "чиста" пенсія від 1 652 до 2 479 гривень;

надбавка від 300 до 500 гривень – "чиста" пенсія від 2 479 до 4 132 гривень;

надбавка від 500 до 1 000 гривень – "чиста" пенсія від 4 132 до 8 264 гривень;

надбавка від 1 000 – "чиста" пенсія від 8 264 гривень.

Важливо! Щоб розрахувати надбавку треба свою пенсію (без доплат за стаж чи вік) помножити на 0,121.

Водночас Улютін зазначав, що підвищення торкнеться усіх пенсій, які виплачує ПФУ.

Що ще відомо про індексацію пенсій?

Передусім варто знати, що для працюючих пенсіонерів правила індексації інакші. І це пов'язано лише з особливостями обліку, коли звітність та необхідні документи "підтягнуться" в систему ближче до літа.

Водночас відомо, що пенсії планували підвищити на рівні 14%. Однак рівень інфляції вплинув на показник.