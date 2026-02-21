Підвищення уже за 7 днів: кому й на скільки проіндексують пенсію

Вже за кілька днів для частини пенсіонерів проведуть черговий перерахунок виплат у межах щорічної індексації. Водночас розмір підвищення буде різним, оскільки він визначається з урахуванням індивідуальних показників.

На скільки зростуть пенсії у березні?

За попередніми оцінками Міністерства соціальної політики, озвученими міністром Денисом Улютіним, у 2026 році індексація пенсій може становити близько 12,1%.

Водночас остаточний показник буде визначено лише після затвердження відповідної постанови Кабінету Міністрів. Це пов’язано з тим, що розмір індексації залежить від макроекономічних показників, які уточнюються вже напередодні проведення перерахунку.

Цікаво! Очікуваний відсоток індексації виявився нижчим за попередні прогнози на рівні близько 14% через перегляд фактичних темпів інфляції за минулий рік.

Важливо враховувати, що індексація застосовується не до повної суми виплати, яку пенсіонер отримує на руки, а до базового розміру пенсії без урахування надбавок, вікових доплат і додаткових соціальних гарантій.

Саме тому фактичне збільшення виплати може виглядати меншим, ніж очікують частина отримувачів.

Яке реальне підвищення очікує пенсіонерів?

У практичному вимірі, якщо базова пенсія становить близько 3 000 гривень, підвищення може скласти орієнтовно понад 360 гривень. Якщо базовий розмір пенсії перебуває на рівні близько 5 000 гривень, підвищення може становити понад 600 гривень.

Для порівняння! У попередні роки індексація становила приблизно 11,5%, зазначили у ПФУ, та близько 8% відповідно, що свідчить про поступове коригування пенсійних виплат відповідно до економічної динаміки.

Перерахунок традиційно відбувається без додаткових звернень громадян. Індексація проводиться автоматично з 1 березня, а виплати за цей місяць надходять уже з урахуванням нового розміру пенсії.

Кому не перерахують виплати?

Індексація пенсій проводиться не для всіх категорій отримувачів. Традиційно перерахунок не застосовується або застосовується з обмеженнями у кількох випадках.

До того ж, підвищення може не торкнутися осіб, яким пенсію призначили нещодавно. Якщо виплату було розраховано вже з урахуванням актуальних показників зарплат й стажу, додаткове коригування через індексацію може не проводитися.

Важливо! Обмеження можуть діяти для працюючих пенсіонерів у частині окремих доплат або механізмів перерахунку, хоча сама базова пенсія в більшості випадків індексується.

Також індексація не впливає на деякі спеціальні пенсії, якщо для них діють окремі механізми перегляду. Це може стосуватися окремих категорій пенсійного забезпечення, де підвищення відбувається за спеціальними правилами.

Як розраховується розмір індексації пенсії?