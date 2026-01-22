Як розрахувати індексацію зарплати?

Правила перерахунку зарплати працівників затверджені постановою Кабміну "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", передає 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Розрахунок індексації проводиться на базі індексу споживчих цін, який щомісяця публікує Держстат України.

Для індексації зарплати визначають два показники – базовий місяць та коефіцієнт індексації.

Базовий місяць – це той період, коли відбулося останнє підвищення зарплат.

Коефіцієнт індексації – показник, який розраховують на основі щомісячного індексу споживчих цін. Його обчислюють за зростаючим підсумком. перемножуючи індекси інфляції (поділені на 100) починаючи за наступного місяця за базовим, доки він не перевищить поріг індексації.

Після розрахунку цей коефіцієнт індексації множать на розмір зарплати у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо вона менша за цей мінімум, тоді на розмір зарплати.

Щоб провести подальший перерахунок виплат, коефіцієнт розраховують з наступного місяця, в якому був перевищений поріг індексації.

Важливо! У Державному бюджеті на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений у розмірі 3 328 гривень.

Як легко порахувати індексацію зарплати?

Втім, наразі існують зручні інструменти, які дозволяють швидко обрахувати індексацію заробітної плати. Для прикладу скористаємося калькулятором індексації зарплати від сайту "Мінфін".

Щоб визначити індексацію, необхідно увести три показники:

базовий місяць;

розмір зарплати;

місяць індексації.

Визначимо показник індексації для заробітної плати у розмірі 10 тисяч гривень на кінець 2025 року, оскільки у новому році Держстат ще не опублікував індекс споживчих цін.

Отож, якщо взяти за базовий листопад 2025 року, а за місяць індексації грудень, то індекс інфляції складе 100,2, а індексація зарплати в цей період не проводиться.

Фото: Індексація зарплати / калькулятор "Мінфіну".

Які особливості індексації у 2026 році?