Як дізнатися, наскільки підняли пенсію після березневої індексації

14 березня 2023, 09:45
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Джерело:

Пенсійний фонд України

З 1 березня в Україні провели індексацію майже усім категоріям пенсіонерів. Однак перевірити розмір нової пенсії можна не після отримання коштів, а передчасно. Для цього потрібно зайти на вебпортал Пенсійного фонду.

Перерахунок пенсій у березні

На початку березня уряд України збільшив пенсії на 19,7% для понад 10,5 мільйона осіб. Відтак мінімальний розмір підвищення склав 100 гривень, а максимальний — 1 500 гривень.

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Важливо, що проіндексували лише основний розмір пенсії без будь-яких доплат. Відповідно мінімальна пенсія піднялася з майже 2 100 гривень до 2 520 гривень незалежно від віку та стажу.

Як перевірити суму підвищення

У Пенсійному фонді можна дізнатися результат перерахунку пенсій. Це можна зробити за допомогою вебпорталу

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Поради, як перевірити розмір пенсії після індексації:

  • Зареєструйтеся або авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу.
  • Після цього у бічному меню оберіть розділ Моя пенсія.
  • Перегляньте інформацію про перерахунок своєї пенсії.

 Як дізнатися розмір пенсії після індексації / Інфографіка Пенсійного фонду

Автор: Валерія Городинська