Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа
- Індія продовжить купувати російську нафту, враховуючи національні інтереси та критичний дефіцит бюджету.
- Міністерка фінансів Нірмала Сітхараман підкреслила важливість фінансової дисципліни та податкових реформ під час закупівлі нафти.
Індія продовжить закупівлю нафти в Росії, надаючи пріоритет національним інтересам у рішеннях щодо енергетики. Міністерка фінансів країни розповіла, що показник дефіциту бюджету в країні критичний.
Чому Індія купуватиме нафту в Росії?
Індія буде приймати рішення про закупівлю нафти виходячи зі своїх потреб, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economic Times.
Міністерка фінансів Нірмала Сітхараман підтвердила, що Індія продовжить купувати російську нафту. Вона наголосила, що фінансова дисципліна та зміцнення довіри громадськості є надзвичайно важливими для економічного прогресу.
Індія продовжить купувати російську нафту. Ми вирішуємо, що купувати, виходячи з наших потреб, і де купувати нафту, ми повинні вирішувати самі,
– сказала Сітхараман.
Міністерка також більш широко висловилася про економічну політику та реформи, наголосивши на важливості фінансової дисципліни та зміцнення довіри громадян.
Щодо податкових реформ, Сітхараман зазначила, що "99% усіх товарів і послуг зараз підпадають під ставку 5% і 18%, за винятком певних товарів", підкресливши прогрес у рамках GST.
Що відомо про експорт російської нафти в Індію?
- США ввели імпортні тарифи в розмірі 50% на товари з Індії. Причиною, в тому числі, стали активні закупівлі Індією російської нафти. Мита, що набули чинності 27 серпня, охоплюють понад половини всього індійського експорту до США.
- Попри тиск, Індія не лише не відмовляється від російської нафти, але й планує збільшити закупівлі у вересні на 10-20%. Рішення пояснюють вигідними цінами через знижки від російських виробників.
- Росія знизила ціну на нафту Urals для Індії до дисконту в 3-4 долари за барель у порівнянні з Brent, попри тиск США. Минулого тижня нафта Urals пропонувалася зі знижкою близько 2,50 долара за барель, що на 1 долар вище рівня липня.