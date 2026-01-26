Найбільше відкриття ринку за десятиліття: Індія готує "тарифний подарунок" ЄС
- Індія планує суттєво зменшити тарифи на імпорт автомобілів з ЄС до 40%, зокрема для автомобілів вартістю понад 15 тисяч євро.
- Очікується, що угода про вільну торгівлю між Індією та ЄС збільшить товарообіг та стане стимулом для європейських автовиробників на індійському ринку.
Індія готує різко зменшити торгівельні тарифи на автомобілі, які імпортуються з країн Європейського Союзу. Мита можуть скоротитися до 40% замість нинішніх ставок, які сягають 110%.
Як Індія знизить мита для ЄС?
Індійський уряд погодився негайно знизити збори на обмежену кількість автомобілів із країн ЄС вартістю понад 15 тисяч євро, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, згодом Нью-Делі поступово зменшать тарифи на європейські автомобілі до 10%. Завдяки цьому автовиробники Європи отримають ширший доступ до індійського ринку.
- Джерела розповідають, що Індія запропонувала одразу знизити тарифи до 40% приблизно для 200 тисяч автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на рік.
- Однак пільги не розповсюджуватимуться на електромобілі протягом перших п'яти років, щоб захистити місцевих виробників. Після цього електрокари також отримають митні послаблення у тому ж розмірі.
Це стане найбільшим відкриттям індійського ринку для європейських автовиробників на тлі завершення переговорів про угоду про вільну торгівлю між Індією та ЄС,
– зазначає видання.
Варто знати! Індія є третім найбільшим авторинком світу після США та Китаю. Однак досі країна була однією з найбільш закритих для імпорту автомобілів.
Що відомо про торгівельну угоду ЄС та Індії?
Угоду про вільну торгівлю можуть оголосити вже у вівторок, 27 січня. Вона має завершити багаторічні переговори щодо торгівлі між Євросоюзом та Індією. Її вже називають "матір’ю всіх угод", пише Reuters.
- Домовленості мають збільшити загальні обсяги товарообігу між ЄС та Індією.
- Водночас угода покликана підтримати індійський експорт, зокрема текстилю та ювелірних виробів, які постраждали від високих тарифів США.
З іншого боку, зниження тарифів стане серйозним стимулом для європейських автовиробників, таких як:
- Volkswagen;
- Renault;
- Stellantis;
- Mercedes-Benz;
- та BMW.
На сьогодні вони займають менш як 4% індійського ринку. Проте нові тарифи дозволять європейським компаніям дешевше продавати автомобілі в Індії та розширювати локальне виробництво, орієнтуючись на потреби ринку.
Зауважте! Однак джерела наголошують, що переговори щодо торгівельної угоди ЕС та Індії конфіденційні, а умови ще можуть змінитися.
Чому Індія поглиблює торгівлю з ЄС?
Після рішення Дональда Трампа різко підвищити мита на імпорт з Індії, зробивши їх одними з найвищих серед усіх торговельних партнерів США, індійський бізнес змушений шукати альтернативні ринки збуту. Одним із головних напрямів переорієнтації стає Європа, яка може компенсувати втрати від американських обмежень.
Євросоюз уже є ключовим торговельним партнером Індії. За підсумками фінансового року, що завершився у березні 2024-го, товарообіг між сторонами сягнув 137,5 мільярда доларів. Це майже на 90% більше, ніж десять років тому, що підтверджує стрімке зближення ринків.
Щоб закріпитися в ЄС, індійські експортери прискорюють адаптацію до жорсткіших європейських вимог. Зокрема, текстильні компанії посилюють контроль за використанням хімічних речовин, маркуванням продукції та дотриманням стандартів етичного ланцюга постачання.