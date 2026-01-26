Найбільше відкриття ринку за десятиліття: Індія готує "тарифний подарунок" ЄС

Індія готує різко зменшити торгівельні тарифи на автомобілі, які імпортуються з країн Європейського Союзу. Мита можуть скоротитися до 40% замість нинішніх ставок, які сягають 110%.

Як Індія знизить мита для ЄС?

Індійський уряд погодився негайно знизити збори на обмежену кількість автомобілів із країн ЄС вартістю понад 15 тисяч євро, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, згодом Нью-Делі поступово зменшать тарифи на європейські автомобілі до 10%. Завдяки цьому автовиробники Європи отримають ширший доступ до індійського ринку.

Джерела розповідають, що Індія запропонувала одразу знизити тарифи до 40% приблизно для 200 тисяч автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на рік.

Однак пільги не розповсюджуватимуться на електромобілі протягом перших п'яти років, щоб захистити місцевих виробників. Після цього електрокари також отримають митні послаблення у тому ж розмірі.

Це стане найбільшим відкриттям індійського ринку для європейських автовиробників на тлі завершення переговорів про угоду про вільну торгівлю між Індією та ЄС,

– зазначає видання.

Варто знати! Індія є третім найбільшим авторинком світу після США та Китаю. Однак досі країна була однією з найбільш закритих для імпорту автомобілів.

Що відомо про торгівельну угоду ЄС та Індії?

Угоду про вільну торгівлю можуть оголосити вже у вівторок, 27 січня. Вона має завершити багаторічні переговори щодо торгівлі між Євросоюзом та Індією. Її вже називають "матір’ю всіх угод", пише Reuters.

Домовленості мають збільшити загальні обсяги товарообігу між ЄС та Індією.

Водночас угода покликана підтримати індійський експорт, зокрема текстилю та ювелірних виробів, які постраждали від високих тарифів США.

З іншого боку, зниження тарифів стане серйозним стимулом для європейських автовиробників, таких як:

Volkswagen;

Renault;

Stellantis;

Mercedes-Benz;

та BMW.

На сьогодні вони займають менш як 4% індійського ринку. Проте нові тарифи дозволять європейським компаніям дешевше продавати автомобілі в Індії та розширювати локальне виробництво, орієнтуючись на потреби ринку.

Зауважте! Однак джерела наголошують, що переговори щодо торгівельної угоди ЕС та Індії конфіденційні, а умови ще можуть змінитися.

Чому Індія поглиблює торгівлю з ЄС?