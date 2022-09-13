Інфляція в США: вища, ніж прогнозували

Рівень інфляції в США вищий, ніж прогнозували в серпні цього року. Рекордно зросли ціни на медичні товари, послуги, страхування, а також на проживання та харчування.

Такий хід подій щодо зростання рівня інфляції в США зберігає тиск на Федеральну резервну систему, яка може підвищити процентну ставку цього місяця.

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На скільки зросли ціни

За даними, індекс споживчих цін зріс на 0,1% за місяць, перевищивши очікування економістів щодо падіння на 0,1%.

Ціни у серпні відновили зростання після того, як залишилися незмінними за підсумком липня. У річному вимірі інфляція становила 8,3% у серпні, дещо сповільнившись.

Як повідомляє Bloomberg, найбільше зросли ціни на проживання, харчування та медичне обслуговування: Вартість харчів зросла на 11,4% порівняно з минулим роком, найбільше з 1979 року;

Ціни на електроенергію зросли на 15,8% порівняно з 2021 роком, найбільше з 1981 року; Але ціни на бензин у серпні впали на 10,6%, що є найбільшим місячним падінням за понад два роки. Загальні витрати на житло зросли на 0,7% порівняно з липнем і на 6,2% порівняно з минулим роком, обидва показники з початку 1990-х років;

Ліки, що відпускаються без рецепта, подорожчали найбільше за весь рік. Загалом медичні товари продемонстрували найбільше зростання з 2017 року. Що стосується медичних послуг, медичне страхування зросло на рекордні 24,3% у порівнянні з минулим роком. Інфляція вплинула й на зарплати американців. Середня погодинна заробітна плата впала на 2,8% у серпні порівняно з роком раніше, продовжуючи постійне зниження з квітня минулого року. До теми Чому здається, що ціни виросли значно більше, ніж інфляція Інфляція в Україні Нагадуємо, Нацбанк за підсумками 2022 року прогнозує інфляцію понад 30%. У серпні вона склала 23% річних. Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, розповів 24 каналу , що інфляція зростає, бо зростають витрати в населення. Відтак, підвищились транспортні витрати внаслідок подовження логістичних шляхів, девальвувала гривня, що зумовило здорожчання імпорту та інше.

, що інфляція зростає, бо зростають витрати в населення. Відтак, підвищились транспортні витрати внаслідок подовження логістичних шляхів, девальвувала гривня, що зумовило здорожчання імпорту та інше. Ціни на продукти в Україні за рік зросли на 19,5%, у серпні – на 0,6%. Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої. Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу. Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів.для свого стартового капіталу.

(ФРС) — центральна банківська система США.