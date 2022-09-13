Інфляція в США: вища, ніж прогнозували
Джерело:Financial Times
Рівень інфляції в США вищий, ніж прогнозували в серпні цього року. Рекордно зросли ціни на медичні товари, послуги, страхування, а також на проживання та харчування.
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Як повідомляє Bloomberg, найбільше зросли ціни на проживання, харчування та медичне обслуговування:
- Вартість харчів зросла на 11,4% порівняно з минулим роком, найбільше з 1979 року;
- Ціни на електроенергію зросли на 15,8% порівняно з 2021 роком, найбільше з 1981 року;
Але ціни на бензин у серпні впали на 10,6%, що є найбільшим місячним падінням за понад два роки.
- Загальні витрати на житло зросли на 0,7% порівняно з липнем і на 6,2% порівняно з минулим роком, обидва показники з початку 1990-х років;
- Ліки, що відпускаються без рецепта, подорожчали найбільше за весь рік. Загалом медичні товари продемонстрували найбільше зростання з 2017 року. Що стосується медичних послуг, медичне страхування зросло на рекордні 24,3% у порівнянні з минулим роком.
Інфляція вплинула й на зарплати американців. Середня погодинна заробітна плата впала на 2,8% у серпні порівняно з роком раніше, продовжуючи постійне зниження з квітня минулого року.
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Інфляція в Україні
Нагадуємо, Нацбанк за підсумками 2022 року прогнозує інфляцію понад 30%. У серпні вона склала 23% річних.
- Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, розповів 24 каналу, що інфляція зростає, бо зростають витрати в населення. Відтак, підвищились транспортні витрати внаслідок подовження логістичних шляхів, девальвувала гривня, що зумовило здорожчання імпорту та інше.
- Ціни на продукти в Україні за рік зросли на 19,5%, у серпні – на 0,6%. Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.