Такий хід подій щодо зростання рівня інфляції в США зберігає тиск на Федеральну резервну систему, яка може підвищити процентну ставку цього місяця.

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Федеральна резервна система (ФРС) — центральна банківська система США.

На скільки зросли ціни

За даними, індекс споживчих цін зріс на 0,1% за місяць, перевищивши очікування економістів щодо падіння на 0,1%.

Ціни у серпні відновили зростання після того, як залишилися незмінними за підсумком липня. У річному вимірі інфляція становила 8,3% у серпні, дещо сповільнившись.