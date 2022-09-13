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Как сообщает Bloomberg, больше всего выросли цены на проживание, питание и медицинское обслуживание:
- Стоимость продовольствия выросла на 11,4% по сравнению с прошлым годом, больше всего с 1979 года;
- Цены на электроэнергию выросли на 15,8% по сравнению с 2021 годом, больше всего с 1981 года;
Но цены на бензин в августе упали на 10,6%, что является самым большим месячным падением более чем за два года.
- Общие расходы на жилье выросли на 0,7% по сравнению с июлем и на 6,2% по сравнению с прошлым годом, оба показателя с начала 1990-х годов;
- Лекарство, отпускаемое без рецепта, подорожало больше всего за весь год. В целом медицинские товары продемонстрировали наибольший рост с 2017 года. Что касается медицинских услуг, медицинское страхование выросло на рекордные 24,3% по сравнению с прошлым годом.
Инфляция повлияла и на зарплаты американцев. Средняя почасовая заработная плата упала на 2,8% в августе по сравнению с годом ранее, продолжая постоянное понижение с апреля прошлого года.
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Инфляция в Украине
Напомним, Нацбанк по итогам 2022 года прогнозирует инфляцию более 30%. В августе инфляция составила 23% годовых.
- Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований, рассказал 24 каналу, что инфляция растет, потому что растут расходы у населения. Следовательно, повысились транспортные расходы в результате удлинения логистических путей, девальвировала гривна, что обусловило удорожание импорта и прочее.
- Цены на продукты в Украине за год выросли на 19,5%, в августе – на 0,6%. Больше всего подорожали яйца – на 15,4%. На 6,4—2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки.