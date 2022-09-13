Такой ход событий по росту уровня инфляции в США сохраняет давление на Федеральную резервную систему, которая может повысить процентную ставку в этом месяце.

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Федеральная резервная система (ФРС) – центральная банковская система США.

На сколько выросли цены

По данным, индекс потребительских цен вырос на 0,1% за месяц, превысив ожидания экономистов по падению на 0,1%.

Цены в августе возобновили рост после того, как остались постоянными по итогам июля. В годовом исчислении инфляция составила 8,3% в августе, несколько замедлившись.