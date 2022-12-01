Чи сповільниться інфляція в Україні та як впливають на економіку успіхи ЗСУ

В Європейському Союзі вперше більш ніж за рік знизилася інфляція. Це сталося через низку причин, зокрема через зменшення цін на енергоносії.

Про це 24 каналу розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. За інформацією Eurostat, індекс споживчих цін за листопад у єврозоні склав 10%, тоді як у жовтні він був на рівні 10,6%.

Зверніть увагу Чи буде підвищення облікової ставки та офіційного курсу: прогноз політики НБУ

Чи сповільнення інфляції в Європі вплине на Україну

Амелін пояснив, що на такі зміни рівня інфляції вплинули 2 фактори.

По-перше, у Європі знизилися ціни на енергоносії. Наприклад, Німеччина має майже 99% запланованих запасів газу, тому для них сьогодні зміна цін на газ та енергоносії не є критичним чинником для збільшення чи зменшення інфляції.

По-друге, Європейський центральний банк та Федеральна резервна система США підвищили облікову ставку, що також вплинуло на зменшення інфляції.

Інфляція в Україні частково пов'язана з європейськими показниками. Однак, як розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього, на інфляцію у нашій державі в основному впливають не монетарні фактори.

Анатолій Амелін Директор економічних програм Українського інституту майбутнього В Україні інфляція є наслідком війни. Найбільші проблеми – скорочення української економіки та скорочення пропозиції – виникли через зруйновані компанії, порушення логістичних ланцюжків. Тому зменшення інфляції в Європі буде мати певний вплив на Україну, але не такий, як би нам того хотілося.

Він додав, що в України попереду – велика робота з відновлення економіки.

Як на українську економіку впливає контрнаступ ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експерти прогнозували падіння українського ВВП на 40 – 45%. Деякі очікували просідання на рекордні 50% і навіть 60%. Однак в останні 2 місяці прогнози значно поліпшилися.

Зокрема, в НБУ повідомили про скорочення ВВП на 32%. За словами директора економічних програм Українського інституту майбутнього, на зміну прогнозів вплинула угода про експорт зерна, а також контрнаступ ЗСУ.

Ба більше, успіхи української армії впливають на план українських компаній та інвесторів. Я знаю кілька прикладів, коли деякі компанії почали, а деякі – продовжують інвестувати у створення нових виробництв. Це дуже гарний фактор, тому що це дає оптимізм,

– наголосив Амелін.

Він додав, що оптимізм у бізнесі – дуже важливий чинник, який залежить від успіхів ЗСУ.

Анатолій Амелін розповів про скорочення економіки України через війну: дивіться відео

Останні новини економіки: коротко