Стриманіша, ніж прогнозували в НБУ: яка ситуація з інфляцією в Україні

У серпні цінова динаміка була стриманішою, ніж прогнозували в Нацбанку. На це вплинув ряд факторів, зокрема зниження цін на пальне, подешевшання нафти та налагодження логістики.

Ситуація з інфляцією в Україні

У серпні рівень інфляції сягнув 23% річних проти 22,2% у липні. Регулятор також підкреслив, що, попри це, інфляційний тиск все ще залишається значним, насамперед через наслідки війни, зокрема руйнування виробництв та порушення логістики.

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Нагадаємо, у НБУ прогнозують, що до кінця року інфляція сягне 30% річних. Рівень інфляції демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Ефекти війни, зокрема руйнування виробництв і логістики, і надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання. Це, зокрема, відображається у доволі високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту,

– йдеться у заяві НБУ.

Додатковий внесок в інфляційний розвиток мало й липневе підняття офіційного курсу гривні до долара на 25%. У Нацбанку вважають, що надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими.

Що стримуватиме інфляцію

Фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги. Нагадаємо, що уряд зафіксував тарифи до кінця війни. У НБУ запевнили, що попри високі світові ціни на енергоносії (газ, електроенергію) їх вартість для населення залишатиметься незмінною, тож вплив цього чинника на інфляційну динаміку буде обмеженим.

на житлово-комунальні послуги. Нагадаємо, що уряд зафіксував тарифи до кінця війни. У НБУ запевнили, що попри високі світові ціни на енергоносії (газ, електроенергію) їх вартість для населення залишатиметься незмінною, тож вплив цього чинника на інфляційну динаміку буде обмеженим. Гальмуванню інфляційних процесів сприятиме і подальше зростання дохідності депозитів та ОВДП в національній валюті. Підвищення привабливості гривневих заощаджень дасть змогу знизити попит на іноземну валюту та товари довготривалого використання, вважають в НБУ.

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Що буде з цінами до кінця року: прогноз експертів

На думку керівник відділу аналітики Libertex Group Андрія Шевчишина, продовжать зростати у ціні паливно-мастильні матеріали. Здорожчання газу призведе, зокрема, до росту витрат тепличних агропідприємств, які в холодну пору року використовують газ для опалення. Отже, зростуть ціни на тепличну агропродукцію.

Через знецінення гривні подорожчають імпортні товари, зокрема, електроніка. А от що стосується хліба, то причин для турбування немає. "Зерна в цьому році в Україні достатньо, навіть є проблеми з площами для його зберігання", – пояснює експерт.

Що стосується рівня зростання цін у минулому місяці, то доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло вважає, що він буде трохи нижче, оскільки з’явились місцеві овочі та фрукти. "Разом з тим він підкреслює, що є важлива тенденція – асортимент погіршився, а ціни виросли.

Той факт, що в умовах тривалої війни ми маємо достатньо помірковані темпи інфляції, нормальний рівень товарної пропозиції, відсутність будь-якого нормування розподілу і продажу споживчих товарів, свідчить про високу дієздатність української економіки, організованості підприємницької активності тощо. А дефіцити, які виникають, динамічно закриваються шляхом імпорту, з незначним рівнем подорожчання,

– констатує Жаліло.