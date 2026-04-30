Війна в Ірані розкрутила інфляцію в Європі: ціни вже б'ють рекорди

Поки війна в Ірані продовжується, інфляція в Європі швидко зростає. Через високі ціни на енергоносії ціни рекордно підскочили, а в деяких країнах вже перевищили багаторічні показники.

Як росте інфляція у Європі?

Особливо від росту цін постраждали Німеччина та Іспанія, пише The Wall Street Journal.

За попередніми даними Федерального статистичного відомства, у квітні ціни в Німеччині зросли на 2,9% порівняно з цим же місяцем минулого року. Це найвищий рівень інфляції від січня 2024 року.

Національний інститут статистики Іспанії (INE) у своєму звіті повідомив, що рівень інфляції в країні у квітні 2026 року прискорився до 3,5%. Це найвищий показник із червня 2024 року.

Також у четвер, 30 квітня, свої дані щодо цін мають представити Франція та Італія. Цього ж дня озвучать загальний показник для 21 країни єврозони.

Фахівці вже прогнозують, що інфляція в Європі становитиме 3% і сягне найвищого рівня з 2023 року.

Водночас аналітик банку Berenberg Фелікс Шмідт вважає, що найближчими місяцями інфляція в Європі у разі ескалації війни на Сході може навіть значно перевищити 4%.

Це пов'язано з тим, що чим довше триває війна (на Близькому Сході – 24 Канал), тим більша ймовірність того, що стрибок цін на нафту та газ позначиться на вартості всіх інших товарів і послуг, у виробництві яких їх використовують,

– упевнений експерт.

Важливо! Європейський центральний банк встановив цільовий показник інфляції лише на рівні 2%.

Чому ростуть ціни в Європі?

Споживчі ціни в Європі швидко зростають через енергоносії, які подорожчали більш ніж на 10% у річному вимірі. Це викликане насамперед затяжною війною на Близькому Сході, пише Politico.

Річ у тім, що конфлікт викликав шок на енергетичних ринках по всьому світу. Після блокування Ормузької протоки, яка забезпечувала постачання п'ятої частини нафти і газу, ціни на енергоносії злетіли.

Наприклад, нафта марки Brent уже торгується за ціною понад 110 доларів за барель.

Уряд Іспанії раніше навіть схвалив пакет із 80 антикризових заходів, зокрема передбачив зниження ПДВ на пальне. Це має стримати зростання цін на енергоносії.

Усі ці показники значно турбують Європейський центральний банк. Після оприлюднення узагальнених даних по єврозоні ЄЦБ може бути змушений і наділ підвищувати ключові процентні ставки, щоб стримати зростання цін.

Немає легкого шляху назад до того, де ми були до спалаху цього конфлікту. Домогосподарства та фірми щойно пережили великий інфляційний шок і можуть бути більш чутливими до зростання витрат,

– зауважила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

ЄЦБ має оголосити рішення щодо подальшого курсу монетарної політики у четвер у Франкфурті.

Зауважте! Разом з тим інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу зазначив, що хоча Європа зараз і мусить миритися з подорожчанням, але в Азії все вже набагато гірше. Через дефіцит енергоресурсів країни вже вживають жорстких заходів для економії.

Як ще війна в Ірані б'є по Європі?

Блокування Ормузької протоки вдарило не лише по глобальному експорту нафти та газу. Через цей стратегічний маршрут транспортується майже третина світових постачань добрив, тому перебої вже починають відчуватися і в аграрному секторі.

Якщо обмеження збережуться надовго, наслідки можуть вийти далеко за межі подорожчання енергоносіїв, з яким Європа вже зіткнулася. У такому разі економіка ризикує стикнутися із дефіцитом окремих товарів. Про це 20 квітня під час виступу в Берліні заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Додатковим фактором стала ситуація на ринку авіапального. Від початку конфлікту на Близькому Сході його вартість в Європі зросла приблизно удвічі, а з початку квітня в низці європейських аеропортів уже почали вводити обмеження на використання пального.