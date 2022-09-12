Чому не б'є рекорди: що стримує інфляцію в Україні

Нацбанк за підсумками 2022 року прогнозує інфляцію понад 30%. На сьогодні вона сягнула 18% (липень до грудня). Що не дає розігнатися інфляції до максимального рівня, читайте в матеріалі.

Як розповідає 24 каналу Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, інфляція зростає, бо зростають витрати в населення. Відтак, підвищились транспортні витрати внаслідок подовження логістичних шляхів, девальвувала гривня, що зумовило здорожчання імпорту та інше. Але що допомагає втримувати інфляції?

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Стрим інфляції

– це підвищення цін на усі товари. Таким чином, все менше послуг та товарів людина зможе придбати на певну суму грошей, що призводить до знецінення національної валюти.

Важливим чинником впливу на інфляцію є рівень доходів населення. Люди мають обмежені доходи, що не дозволяє бізнесу надто розкручувати ціни.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Монетарні обмежувальні чинники сьогодні практично не працюють. Національний банк намагається стерилізувати грошову масу – підвищуючи облікову ставку, продаючи банкам депозитні сертифікати, але це суттєво не впливає на інфляцію на споживчому ринку, тому що грошей на внутрішньому ринку все одно занадто багато.

Другим чинником впливу є курс гривні, який утримувався Нацбанком на довоєнному рівні.

Це стримувало споживчу інфляцію,

– каже експерт.

Проте, після ослаблення офіційного курсу гривні цей якір було втрачено. Курс гривні стабілізувався на ринковому значенні, що мало свій вплив на ріст інфляції.

Більш ніж половину шляху щодо прогнозованого рівня здорожчання цін в Україні в цьому році вже пройдено. Однак простір для росту цін ще залишається. Як правило, перші осінні місяці – вересень-жовтень – є періодом пожвавлення інфляції.

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Рівень інфляції

Інфляція на споживчому ринку в серпні проти липня становила 1,1%, з початку року – 19,5%.

Базова інфляція в серпні проти попереднього місяця становила 2,1%, з початку року – 15,1%.

Ціни в Україні

У серпні харчові продукти подорожчали на 0,6%.

Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.

На 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% – яловичина та соняшникова олія.

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