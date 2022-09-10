Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, у коментарі 24 каналу, розповідає, що не втратити заощадження не вдасться. Він пояснює, що подорожчання однозначно відіб’ється на гаманцях українців, на їх купівельній спроможності.

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Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Дуже ризикованим буде сьогодні стверджувати, що не втратити можна, наприклад, купуючи товари тривалого зберігання. Це спричинило б купівельний ажіотаж, який сам по собі є інфляційним чинником.

Варто раціоналізувати споживання. Мова, звичайно, йде не про найбідніші верстви населення.

Для сільських жителів варто подумати про збільшення об’ємів заготівлі власної продукції.

В жодному разі не варто гратися з купівлею-продажем валюти, попереджає співрозмовник 24 каналу.

Потрібно шукати можливості додаткових заробітків.

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Ситуація з інфляцією в Україні

У серпні рівень інфляції сягнув 23% річних проти 22,2% у липні, що менше за прогноз НБУ. Разом з тим регулятор підкреслив, що інфляційний тиск все ще залишається значним, насамперед через наслідки війни, зокрема руйнування виробництв та порушення логістики.

Ключовим ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної військової агресії росії проти України, заявив заступник голови монетарного комітету Сергій Ніколайчук.

Що відбувається з цінами

Що стосується цін, то за рік вони зросли на 19,5%, у серпні – на 0,6%.

Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.

Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% – яловичина та соняшникова олія.

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