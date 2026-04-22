Інвалідність внаслідок війни: які виплати можна отримати у 2026 році

Наразі багато українців захищають незалежність та суверенність країни. І чимало з них можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Його надають людям, які отримали поранення у зв'язку з бойовими діями.

Хто може отримати статус ОІВВ?

Отримання статусу ОІВВ є однією з форм підтримки громадян, про що йдеться у Міністерстві у справах ветеранів України.

Він зокрема передбачений для таких категорій осіб:

військовослужбовці та цивільні, які зазнали поранень, контузій або захворювань під час війни;

учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони;

особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав (брали участь в миротворчій місії); учасники масових протестів 2013 – 2014 років (Революція Гідності);

учасники розмінування або в інших небезпечних робіт.

Для отримання статусу слід пройти військово-лікарську комісію та оцінку експертної команди з повсякденного функціонування особи та подати всі необхідні документи. Заяву розглядають до 30 календарних днів.

Відмовити людині можуть, якщо:

документи підроблені; було подано неправдиву інформацію; є вирок суду за тяжкий злочин; причина інвалідності не пов’язана з бойовими діями.

Зокрема у 2026 році особам з інвалідністю внаслідок війни передбачені нові суми виплат. Про це повідомили у Пенсійному фонді. Розмір грошової допомоги залежить від групи інвалідності:

18 885 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи;

15 494 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;

10 625 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

Зверніть увагу! 6 197 гривень передбачено для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності.

Що ще слід знати про виплати у квітні 2026 року?