22 квітня, 06:29
Інвалідність внаслідок війни: які виплати можна отримати у 2026 році

Валерія Моргун
Основні тези
  • У 2026 році передбачено нові суми виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни: 18 885 грн для І групи, 15 494 грн для ІІ групи, та 10 625 грн для ІІІ групи.
  • Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності отримають 6 197 грн.

Наразі багато українців захищають незалежність та суверенність країни. І чимало з них можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Його надають людям, які отримали поранення у зв'язку з бойовими діями.

Хто може отримати статус ОІВВ?

Отримання статусу ОІВВ є однією з форм підтримки громадян, про що йдеться у Міністерстві у справах ветеранів України.

Він зокрема передбачений для таких категорій осіб:

  • військовослужбовці та цивільні, які зазнали поранень, контузій або захворювань під час війни;
  • учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони;
  • особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав (брали участь в миротворчій місії); учасники масових протестів 2013 – 2014 років (Революція Гідності);
  • учасники розмінування або в інших небезпечних робіт.

Для отримання статусу слід пройти військово-лікарську комісію та оцінку експертної команди з повсякденного функціонування особи та подати всі необхідні документи. Заяву розглядають до 30 календарних днів.

Відмовити людині можуть, якщо:

  1. документи підроблені;
  2. було подано неправдиву інформацію;
  3. є вирок суду за тяжкий злочин;
  4. причина інвалідності не пов’язана з бойовими діями.

Зокрема у 2026 році особам з інвалідністю внаслідок війни передбачені нові суми виплат. Про це повідомили у Пенсійному фонді. Розмір грошової допомоги залежить від групи інвалідності:

  • 18 885 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи;
  • 15 494 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;
  • 10 625 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

Зверніть увагу! 6 197 гривень передбачено для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності.

Що ще слід знати про виплати у квітні 2026 року?

  • У квітні багатьом українцям передбачена соціальна допомога у розмірі 1 500 гривень. Проте вказана допомога не враховується в дохід при розрахунку підтримки малозабезпеченим.
  • Зокрема грошову виплату нададуть мешканцям Києва. Але не всім, а тим, хто постраждав внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Розмір підтримки становить від 2 500 гривень до 1 500 гривень.