Іран атакував дронами штаб-квартиру нафтової компанії Кувейту та міністерство нафти країни

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corporation у Кувейті спалахнула після атаки іранського дрона під час нової хвилі ударів по енергетичних об’єктах країн Перської затоки.

Про це повідомляють видання Вloomberg і Reuters.

Що відомо про атаку дрона на Kuwait Petroleum Corporation?

За попередніми даними, удар стався близько 02:00 за місцевим часом. Під вогнем опинилися не лише центральні офіси компанії, а й будівля, де розміщується міністерство нафти емірату. Працівників оперативно евакуювали, на місці працювали пожежні підрозділи.

Зараз профільні служби разом із керівництвом нафтового сектору оцінюють масштаби пошкоджень і вживають заходів для захисту критичної інфраструктури.

Атака відбулася за кілька годин після того, як іранське агентство Fars News Agency оприлюднило оновлений перелік потенційних цілей. У ньому, окрім нафтогазових об’єктів, згадувалися системи водо- та електропостачання в Перській затоці.

Такі дії Тегерана стали відповіддю на нещодавній удар ізраїльської авіації по нафтохімічному комплексу в Махшахрі. Ситуація дедалі більше нагадує "енергетичну війну", де ключові інфраструктурні об’єкти стають мішенню у протистоянні.

Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач озвучив 24 Каналу думку, що не буде коротких сценаріїв завершення конфлікту. Це не дає нічого хорошого для світової економіки. Постачання нафти на світовий ринок не збільшується.

