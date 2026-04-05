Об этом сообщают издания Вloomberg и Reuters.

Что известно об атаке дрона на Kuwait Petroleum Corporation?

По предварительным данным, удар произошел около 02:00 по местному времени. Под огнем оказались не только центральные офисы компании, но и здание, где размещается министерство нефти эмирата. Работников оперативно эвакуировали, на месте работали пожарные подразделения.

Сейчас профильные службы вместе с руководством нефтяного сектора оценивают масштабы повреждений и принимают меры для защиты критической инфраструктуры.

Атака произошла через несколько часов после того, как иранское агентство Fars News Agency обнародовало обновленный перечень потенциальных целей. В нем, кроме нефтегазовых объектов, упоминались системы водо- и электроснабжения в Персидском заливе.

Такие действия Тегерана стали ответом на недавний удар израильской авиации по нефтехимическому комплексу в Махшахре. Ситуация все больше напоминает "энергетическую войну", где ключевые инфраструктурные объекты становятся мишенью в противостоянии.

Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач озвучил 24 Каналу мнение, что не будет коротких сценариев завершения конфликта. Это не дает ничего хорошего для мировой экономики. Поставки нефти на мировой рынок не увеличиваются.

