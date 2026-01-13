В Ірпені анонсували подачу воду за графіками, але згодом заявили, що не планують цього робити
- В Ірпінському районі водопостачання здійснюватиметься за графіком через проблеми з електропостачанням: з 06:00 до 09:00 і з 18:00 до 21:30.
- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що зараз триває робота над відновленням нормального водопостачання.
Ситуація з електропостачанням в Києві та області залишається надзвичайно складною. Як наслідок, для мешканців Ірпінського району анонсували водопостачання за графіком.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Ірпіньводоканал".
Читайте також До трьох черг та екстрені відключення: коли не буде світла у Києві й області 13 січня
Яка ситуація з водою на Київщині?
Мешканцям Ірпінської та Гостомельської територіальних громад повідомили, що у зв'язку з відсутністю електропостачання, водопостачання здійснюватиметься за тимчасовим графіком:
- з 06:00 до 09:00;
- з 18:00 до 21:30.
Зазначається, що після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі.
Дякуємо за розуміння та терпіння. КП "Ірпіньводоканал" працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою,
– йдеться в дописі.
Оновлено. Згодом в КП "Ірпіньводоканал" заявили, що завдяки поступовому відновленню електропостачання в області та оперативним діям фахівців роботу обладнання наразі вдалося стабілізувати. Там зазначили, що водопостачання здійснюється у штатному режимі, а запровадження графіків подачі води наразі не планується.
На ситуацію відреагувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона повідомила, що вже провели розмову з керівником Київської ОВА Миколою Калашником.
Максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене,
– написала прем'єр-міністерка.
Юлія Свириденко також доручила віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабміну додаткові потреби усіх об'єктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення об'єктів життєзабезпечення на місцях.
Що відбувається в енергосистемі?
Після нічного обстрілу Києва та області 13 січня в столиці, а також у Бучанському районі запровадили екстрені відключення електроенергії.
Атаки росіян спричинили відключення світла й тимчасове призупинення роботи електричного транспорту на правому березі Києва. Наразі "Київпастранс" намагається зберегти транспортне сполучення на деяких напрямках та організував роботу схожих автобусних маршрутів.
За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, зараз по всьому Києву діють екстрені відключення. Він додав, що ситуація на правому березі столиці погіршилась до рівня лівого берега.