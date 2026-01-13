Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Ирпеньводоканал".
Читайте также До трех очередей и экстренные отключения: когда не будет света в Киеве и области 13 января
Какова ситуация с водой на Киевщине?
Жителям Ирпенской и Гостомельской территориальных общин сообщили, что в связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет осуществляться по временному графику:
- с 06:00 до 09:00;
- с 18:00 до 21:30.
Отмечается, что после восстановления электроснабжения подача воды будет восстановлена в штатном режиме.
Спасибо за понимание и терпение. КП "Ирпеньводоканал" работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить общество водой,
– говорится в заметке.
Обновлено. Впоследствии в КП "Ирпенбводоканал" заявили, что благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в области и оперативным действиям специалистов работу оборудования удалось стабилизировать. Там отметили, что водоснабжение осуществляется в штатном режиме, а введение графиков подачи воды пока не планируется.
На ситуацию отреагировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она сообщила, что уже провели разговор с руководителем Киевской ОВА Николаем Калашником.
Максимально оперативно должно быть восстановлено нормальное водоснабжение без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено,
– написала премьер-министр.
Юлия Свириденко также поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе вместе с главами ОВА срочно подать Кабмину дополнительные потребности всех объектов критической инфраструктуры в обеспечении источниками резервного питания объектов жизнеобеспечения на местах.
Что происходит в энергосистеме?
После ночного обстрела Киева и области 13 января в столице, а также в Бучанском районе ввели экстренные отключения электроэнергии.
Атаки россиян вызвали отключение света и временное приостановление работы электрического транспорта на правом берегу Киева. Сейчас "Киевпастранс" пытается сохранить транспортное сообщение на некоторых направлениях и организовал работу похожих автобусных маршрутов.
По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, сейчас по всему Киеву действуют экстренные отключения. Он добавил, что ситуация на правом берегу столицы ухудшилась до уровня левого берега.