Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киевпастранс".
Как работает электротранспорт в Киеве 13 января?
Энергосистема Украины и в частности столицы повреждена из-за вражеских обстрелов. Атаки россиян вызвали отключение света и временное приостановление работы электрического транспорта на правом берегу.
"Киевпастранс" пытается сохранить транспортное сообщение на некоторых направлениях и организовал работу похожих автобусных маршрутов.
Автобусы дублируют маршрут таких номеров троллейбусов и трамваев:
Маршруты автобусов в Киеве на время приостановления электротранспорта 13 января 2026 года / Карты "Киевпастраса"
Схемы движения автобусов в Киеве 13 января / Карты "Киевпастраса"
Во время остановки электротранспорта 13 января работают автобусы / Карты "Киевпастраса"
Сколько будут действовать эти временные маршруты – в компании не сообщили.
Какова ситуация со светом в Киеве?
В Киеве утром 13 января ввели графики аварийных отключений электричества. В отдельных районах света может не быть до конца суток из-за проведения ремонтных работ. Их продолжительность зависит от ситуации с безопасностью и погодных условий.
Графики отключений не действуют во время экстренных мероприятий. ДТЭК ввел ограничения из-за российских обстрелов, которые повредили энергетику.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в Киеве и области сейчас самая сложная ситуация со светом. Больше всего отключений в регионе есть в Бориспольском и Броварском районах.