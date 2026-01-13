Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киевпастранс".

Как работает электротранспорт в Киеве 13 января?

Энергосистема Украины и в частности столицы повреждена из-за вражеских обстрелов. Атаки россиян вызвали отключение света и временное приостановление работы электрического транспорта на правом берегу.

"Киевпастранс" пытается сохранить транспортное сообщение на некоторых направлениях и организовал работу похожих автобусных маршрутов.

Автобусы дублируют маршрут таких номеров троллейбусов и трамваев:

Маршруты автобусов в Киеве на время приостановления электротранспорта 13 января 2026 года / Карты "Киевпастраса"

Схемы движения автобусов в Киеве 13 января / Карты "Киевпастраса"

Во время остановки электротранспорта 13 января работают автобусы / Карты "Киевпастраса"

Сколько будут действовать эти временные маршруты – в компании не сообщили.

Какова ситуация со светом в Киеве?