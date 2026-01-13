Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Ірпіньводоканал".

Читайте також До трьох черг та екстрені відключення: коли не буде світла у Києві й області 13 січня

Яка ситуація з водою на Київщині?

Мешканцям Ірпінської та Гостомельської територіальних громад повідомили, що у зв'язку з відсутністю електропостачання, водопостачання здійснюватиметься за тимчасовим графіком:

з 06:00 до 09:00;

з 18:00 до 21:30.

Зазначається, що після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі.

Дякуємо за розуміння та терпіння. КП "Ірпіньводоканал" працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою,

– йдеться в дописі.

Оновлено. Згодом в КП "Ірпіньводоканал" заявили, що завдяки поступовому відновленню електропостачання в області та оперативним діям фахівців роботу обладнання наразі вдалося стабілізувати. Там зазначили, що водопостачання здійснюється у штатному режимі, а запровадження графіків подачі води наразі не планується.

На ситуацію відреагувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона повідомила, що вже провели розмову з керівником Київської ОВА Миколою Калашником.

Максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене,

– написала прем'єр-міністерка.

Юлія Свириденко також доручила віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабміну додаткові потреби усіх об'єктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення об'єктів життєзабезпечення на місцях.

Що відбувається в енергосистемі?