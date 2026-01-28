Італія надасть Україні гроші: більшість витратять на захист Тернопільської області

Італія виділила для України 1 мільйон євро. Близько 900 тисяч євро підуть на захист Тернопільської області.

На що Італія виділила кошти?

Мова йде про посилення українського кіберпростору, про що повідомили у Мінцифрі.

Ті 100 тисяч євро, що залишаться, спрямують на підтримку Проєктного офісу Талліннського механізму.

Завдяки подібній співпраці реалізують два кіберпроєкти:

Оновлення інфраструктури. Тернопільська область отримає сучасне мережеве та серверне обладнання. Розбудова захищеної мережі. Побудують мережу з використанням автоматизованих засобів безпеки, зокрема із системами EDR, а персонал навчать миттєво реагувати на складні загрози.

Частина внеску Італії піде на роботу Проєктного офісу Талліннського механізму. Це допоможе залучати ще більше міжнародних ініціатив для захисту української цифрової екосистеми,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Також профінансують щорічний огляд національної системи кібербезпеки від Національного координаційного центру при РНБО Україні, щоб бачити ризики та професійно їх усувати.

Нагадаємо, що зміцнення цифрової безпеки України профінансували Нідерланди восени 2025 року. Про це йдеться у публікації міністра закордонних справ Нідерландів Девіда ван Віла в мережі Х.

Тоді Міністерство закордонних справ Нідерландів оголосило про виділення 10 мільйонів євро на участь у британській кіберпрограмі для України.

Російські кібератаки проти України – це не поодинокі інциденти. Ця гібридна кампанія ведення війни становить загрозу європейській безпеці,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Наголошується, що завдяки цьому внеску Нідерланди підтримують важливу роботу Талліннського механізму — провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України.

Що ще відомо про допомогу від Італії?

На засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ партнери України підтвердили готовність продовжувати підтримку Києва новими пакетами гуманітарної допомоги. Зокрема Рим надасть 10 мільйонів євро. І додатково 50 мільйонів євро закладено в бюджеті на 2026 рік.

Також Італія надіслала 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 мегаватів. Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року, і протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 мегаватів.